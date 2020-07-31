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Моравецкий о "Северном потоке-2": это оплата оружия для Путина европейскими деньгами

Варшава, Пятница 31 июля 2020 23:53
Моравецкий о "Северном потоке-2": это оплата оружия для Путина европейскими деньгами
Фото: Матеуш Моравецкий (wikimedia.orgMarek Mytnik)
Автор: Инна Собора

Премьер Польши выступает против строительства газопровода

Премьер Польши Матеуш Моравецккий раскритиковал строительство газопровода "Северный поток-2" в Европе. Он назвал его оружием президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Польское радио".

Во время интернет-форума, который организовал вашингтонский аналитический центр The Atlantic Council, Моравецкого спросили об отношениях с Германией. В этом контексте польский премьер критически оценил планы строительства газопровода "Северный поток-2".

"По нашим оценкам - это оплата европейскими деньгами оружия для Путина. Нам это не нравится", - сказал Моравецкий.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович подтвердил, что Польша продолжает выступать против завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

Кроме того, во время личной встречи главы МИД Украины и Польши согласились, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы.

РБК-Украина писало, что строительство российского газопровода "Северный поток - 2" можно будет восстановить 3 августа 2020.

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