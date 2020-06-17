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Польща виступила проти завершення будівництва "Північного потоку-2"

Новини » Політика     17.06.2020 - 02:55
Польща виступила проти завершення будівництва "Північного потоку-2"
Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Чапутович вважає газопровод загрозою енергетичній безпеці Європи

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович підтвердив, що Польща продовжує виступати проти завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Водночас його німецький колега Гайко Маас розкритикував чергові санкції через газопровід.

Про це пише "Польське радіо".

Зустріч двох глав МЗС відбулася 16 червня у Варшаві. Чапутович наголосив, що Польща від самого початку критикувала цей проект "як такий, що не гарантує Європі енергетичної безпеки" та створює залежність від російського "Газпрому" як єдиного постачальника.

"Це становило особливу загрозу для країн Центрально-Східної Європи, зокрема для таких наших сусідів, як Україна. Тому ми вважаємо, що повинні добиватися диверсифікації (джерел, - ред.) постачання і невиконання цього проекту", - сказав Чапутович.

Чапутович нагадав, що завдяки, зокрема, спорудженню газопроводу Baltic Pipe та розбудові LNG-терміналів Польща хоче цілковито позбутися залежності від постачання сировини з Росії, а таким чином посилити енергетичну безпеку регіону.

Водночас Маас висловив спротив щодо посилення американських санкцій, введених проти "Північного потоку-2".

"Наша позиція щодо цього проекту залишається незмінною. Ті варіанти, котрі сьогодні обговорюються, - це екстериторіальні санкції, яких ми не сприймаємо", - сказав глава МЗС Німеччини.

Раніше повідомлялось, що 4 червня в Сенат Сполучених Штатів внесли законопроект про розширення санкцій проти російського газопроводу "Північного потоку - 2".

У Німеччині ці санкції розкритикували.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Северный поток-2
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