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Моравецкий сравнил газовые соглашения Путина и Меркель с пактом Молотова-Риббентропа

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Глава польского правительства считает, что к российской агрессии против Украины привели отношения Германии и России в газовой сфере. Он приравнял договоренности между Путиным и Меркелем с пактом Молотова-Риббентропа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Матеуш Моравецкий отметил, что 17 сентября является символической датой, напоминающей всем о зловещих последствиях российско-немецкого альянса. Он напомнил и о нынешних угрозах, связанных с немецко-российским альянсом.

"Мы также напоминаем себе о современных опасностях немецко-российского альянса. Именно этот союз привел к возможности нападения России на Украину в первую очередь из-за той кошмарной газовой, сырьевой политики, которую проводила Германия", - сказал он.

Также польский премьер провел параллели между договоренностями Путина и бывшего канцлера Германии Ангелой Меркель с пактом Молотова-Риббентропа.

"Так как существовал пакт Молотова-Риббентропа, о котором мы прекрасно знаем, существовал также де-факто газовый и энергетический пакт Меркель-Путин", - подчеркнул Моравецкий.

Бундестав обвинил Меркель во вторжении РФ в Украину

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявил, что бывший канцлер Германии АнгелаМеркель ответственна за вторжение Путина в Украину.

Он отметил, что эксканцлер принял ряд решений, которые сделали возможным полномасштабное вторжение РФ в Украину, сколько блокирование членства украинцев в НАТО стало огромной ошибкой.

 

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ПольшаАнгела Меркель