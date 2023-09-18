UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Моравецький порівняв газові угоди Путіна і Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа

Фото: прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Голова польського уряду вважає, що до російської агресії проти України призвели відносини Німеччини і Росії у газовій сфері. Він прирівняв домовленості між Путіним і Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Матеуш Моравецький зазначив, що 17 вересня є символічною датою, яка нагадує усім про зловісні наслідки російсько-німецького альянсу. Він нагадав і про нинішні загрози, пов’язані з німецько-російським альянсом.

"Ми також нагадуємо собі про сучасні небезпеки німецько-російського альянсу. Саме цей союз призвів до можливості нападу Росії на Україну в першу чергу через ту кошмарну газову, сировинну політику, яку проводила Німеччина", - сказав він.

Також польський прем'єр провів паралелі між домовленостями Путіна і колишнього канцлеря Німеччини Ангелою Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа.

“Так як існував пакт Молотова-Ріббентропа, про який ми прекрасно знаємо, існував також де-факто газовий й енергетичний пакт Меркель-Путін”,- наголосив Моравецький.

Бундестав звинуватив Меркель у вторгненні РФ в Україну

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявив, що колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель відповідальна за вторгнення Путіна в Україну.

Він зазначив, що ексканцлер ухвалила низку рішень, які зробили можливим повномасштабне вторгнення РФ в Україну, скільки блокування членства українців в НАТО стало величезною помилкою. 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаАнгела Меркель