Моравецький порівняв газові угоди Путіна і Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа

Матеуш Моравецький зазначив, що 17 вересня є символічною датою, яка нагадує усім про зловісні наслідки російсько-німецького альянсу. Він нагадав і про нинішні загрози, пов’язані з німецько-російським альянсом.

"Ми також нагадуємо собі про сучасні небезпеки німецько-російського альянсу. Саме цей союз призвів до можливості нападу Росії на Україну в першу чергу через ту кошмарну газову, сировинну політику, яку проводила Німеччина", - сказав він.

Також польський прем'єр провів паралелі між домовленостями Путіна і колишнього канцлеря Німеччини Ангелою Меркель з пактом Молотова-Ріббентропа.

“Так як існував пакт Молотова-Ріббентропа, про який ми прекрасно знаємо, існував також де-факто газовий й енергетичний пакт Меркель-Путін”,- наголосив Моравецький.

Бундестав звинуватив Меркель у вторгненні РФ в Україну

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявив, що колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель відповідальна за вторгнення Путіна в Україну.

Він зазначив, що ексканцлер ухвалила низку рішень, які зробили можливим повномасштабне вторгнення РФ в Україну, скільки блокування членства українців в НАТО стало величезною помилкою.