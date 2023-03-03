В Бундестаге заявили, что Меркель ответственна за вторжение Путина в Украину

Находясь на должности канцлера Германии Ангела Меркель приняла ряд решений, которые сделали возможным полномасштабное вторжение РФ в Украину. Поскольку блокировка членства украинцев в НАТО стала огромной ошибкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в интервью телеканалу N-TV.

"То, что украинцы не попали в НАТО, было большой ошибкой французов и Ангелы Меркель в свое время", - заявила Штрак-Циммерман.

Она напомнила, что на саммите 2008 года страны НАТО пообещали Украине скорейшее вступление в Альянс, но "этот проект провалился".

"Это произошло потому, что Меркель и тогдашний президент Франции Николя Саркози выступили против - из-за уважения к России...Историю Ангелы Меркель придется переписать, особенно историю последних нескольких лет и полностью неправильной оценки (ситуации)", - считает Штрак-Циммерман.

Также она выразила мнение, что "война в Украине может продолжаться не так долго, как Первая или Вторая мировые войны".

"Четыре-пять лет война точно не продлится... Путин не рассчитывал на широкую и устойчивую поддержку Украины. Путин думает, что мы полные слабаки", - добавила глава оборонного комитета Бундестага.

Напомним, ранее бывший канцлер Германии попыталась оправдаться в ответ на подобные обвинения. Меркель заявила, что в конце каденции не якобы "не могла повлиять на Путина".

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