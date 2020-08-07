Мораес претендує на звання кращого гравця тижня в Лізі Європи

Фото: Жуніор Мораес (facebook.com/fcshakhtar)

Форвард "Шахтаря" конкурує з трьома футболістами

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назвав чотирьох футболістів, які претендують на звання кращого гравця тижня за підсумками матчів Ліги Європи. Серед них - форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес, який оформив дубль в матчі з "Вольфсбургом" (3:0).

Про це повідомлять на сайті організації.

Нападаючий донецького клубу буде змагається з воротарем "Вулверхемптона" Руєм Патрісіу, який залишив свої ворота в недоторканності проти "Олімпіакоса" (1:0), захисником "Севільї" Серхіо Регілоном, який забив гол в матчі з "Ромою" (2:0), і нападником "Копенгагена" Йонасом Виндом, які оформили дубль в поєдинку проти "Істанбула" (3:0).

Who are you voting for?



Rui Patrício

Sergio Reguilón

Jonas Wind

Júnior Moraes#UEL #UELPOTW @hankookreifen — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 6, 2020

Переможця визначать голосуванням на сайті УЄФА.

Нагадаємо, перемога над "Вольфсбургом" і вихід у чвертьфінал турніру дозволили "Шахтарю" піднятися на 15 місце в таблиці клубного рейтингу УЄФА.

За вихід до півфіналу підопічні Луїша Каштру битимуться з "Базелем". Поєдинок відбудеться у вівторок 11 серпня в Гельзенкірхені о 22:00 за київським часом. Зі стадії чвертьфіналів єврокубків команди грають тільки одну гру на кожній стадії на нейтральному полі.