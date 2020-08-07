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Мораес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Пятница 07 августа 2020 14:04
Мораес претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
Фото: Жуниор Мораес (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Вера Олейник

Форвард "Шахтера" конкурирует с тремя футболистами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели по итогам ответных матчей Лиги Европы. Среди них - форвард "Шахтера" Жуниор Мораес, который оформил дубль в матче с "Вольфсбургом" (3:0).

Об этом сообщатся на сайте организации.

Нападающий донецкого клуба буде соперничает с вратарем "Вулверхэмптона" Руем Патрисиу, оставившим свои ворота в неприкосновенности против "Олимпиакоса" (1:0), защитником "Севильи" Серхио Регилоном, забившим гол в матче с "Ромой" (2:0), и нападающим "Копенгагена" Йонасом Виндом, оформившим дубль в поединке против "Истанбула" (3:0).

Победителя определят голосованием на сайте УЕФА.

Напомним, победа над "Вольфсбургом" и выход в четвертьфинал турнира позволили "Шахтеру" подняться на 15 место в таблице клубного рейтинга УЕФА.

За выход в полуфинал подопечные Луиша Каштру сразятся с "Базелем". Поединок состоится во вторник 11 августа в Гельзенкирхене в 22:00 по киевскому времени. Со стадии четвертьфиналов еврокубков команды играют только одну игру на каждой стадии на нейтральном поле.

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