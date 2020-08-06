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"Шахтар" піднявся у топ-15 клубного рейтингу УЄФА

Київ, Четвер 06 серпня 2020 10:12
"Шахтар" піднявся у топ-15 клубного рейтингу УЄФА
Фото: гравці "Шахтаря" (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Вера Олейник

Донецький клуб може ще поліпшити цей показник

Перемога над "Вольфсбургом" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи і вихід до чвертьфіналу турніру дозволили "Шахтарю" піднятися на 15 місце в таблиці клубного рейтингу УЄФА. Команда Луїша Каштру обійшла "Ліон", "Рому" і "Наполі".

Свіжий рейтинг опублікований на сайті організації.

Перед оновленням списку донецький клуб йшов на 18 місці. На цей момент "гірники" мають 80 балів, завойованих за п'ять останніх років, і може ще поліпшити цей показник. У поточному сезоні команда набрала вже 17. За вихід до півфіналу "Шахтар" може отримати ще 4 бали.

Це означає, що Україна за підсумками сезону 2019/20 не втратить свого місця в топ-10 загального рейтингу. Щобільше, за підсумками п'ятирічного циклу Україна може завершити сезон навіть на восьмому чи дев'ятому місці. Для цього "Шахтарю" потрібно перемогти у 1/4 фіналу і тріумфувати в півфіналі.

Таблиця клубного коефіцієнта застосовується для визначення кошиків посіву при жеребкуваннях Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

Нагадаємо, "Шахтар" наздогнав "Динамо" за кількістю розгромних перемог в єврокубкових матчах на стадії плей-офф.

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