Монтировали сутки. ФСБ показала видео с места "диверсии" под Брянском: что с ним не так

Расстрелянный автомобиль

Видео начинается с того, что оператор снимает автомобиль ВАЗ-2107, пронизанный шарами. Внутри него лежит тело мужчины. Канал ВЧК-ОГПУ ранее сообщил, что убитым якобы является Александр Ткаченко, работавший оператором котельной и утром после смены ехал домой из села Новый Ропск в село Любечаны.

По даннымTelegram-канала, его тело было обнаружено за автобусной остановкой на окраине села с огнестрельными ранениями. На "семерке" же не было никаких повреждений. Однако на видео ФСБ водитель сидит за рулем, а сама машина буквально иссечена пулями.

Положение автомобиля

В сети обращают внимание, что "по странному совпадению автомобильный номер на записи ФСБ оторван так, что цифры и буквы на нем не считываются".

Сомнение вызывает и положение машины. На видео она стоит в одном месте, но затем в ролике появляется фото расстрелянного автомобиля, и он, очевидно, уже в другом месте.

"Расстрелянная "Нива"

Как писал "Коммерсант", так называемые "диверсанты" якобы обстреляли из автоматического оружия еще одну легковушку, водителя которой местные жители наняли для того, чтобы он каждое утро отвозил детей в расположенную в райцентре школу.

Telegram-канал Baza сообщал, что путь машине якобы "перекрыли вооруженные люди, принимавшие людей в заложники". При этом водитель "Нивы" захотел забрать детей, начал разворачиваться - и тогда машиной начали стрелять, шофер был убит, а якобы "находящийся в салоне" мальчик Федор - ранен.

Но видео противоречит всем этим заявлениям, ведь на кадрах ФСБ автомобиль цел и на нем нет никаких следов от пуль, все стекла - на месте. На видео видно только лопнувшее колесо. "Нива" тоже снята в разных местах сначала на самой дороге, а затем в кювете.