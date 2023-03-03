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Монтували добу. ФСБ показала відео з місця "диверсії" під Брянськом: що з ним не так

Фото: ФСБ показала відео з місця "нападу диверсантів" у Брянській області
Автор: Марія Кучерявець

ФСБ через добу все ж наважилася опублікувати так звані наслідки "диверсії", яка нібито вчора сталася у Брянській області. В мережі одразу вказали на кадрах низку фактів, які йдуть всупереч попереднім заявам російських пропагандистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можемо пояснити", який опублікував розбір відео.

Розстріляний автомобіль

Відео починається з того, що оператор знімає автомобіль ВАЗ-2107, пронизаний кулями. Усередині нього лежить тіло чоловіка. Канал ВЧК-ОГПУ раніше повідомив, що вбитим нібито є Олександр Ткаченко, який працював оператором котельні та вранці після зміни їхав додому із села Новий Ропськ до села Любечани.

За даними Telegram--каналу, його тіло було виявлено за автобусною зупинкою на околиці села з вогнепальними пораненнями. На "сімці" не було жодних пошкоджень. Однак на відео ФСБ водій сидить за кермом, а сама машина буквально посічена кулями.

Положення автомобіля

У мережі звертають увагу, що "за дивним збігом автомобільний номер на записі ФСБ відірваний так, що цифри і літери на ньому не зчитуються".

Сумнів викликає і положення машини. На відео вона стоїть в одному місці, але потім у ролику з'являється фото розстріляного автомобіля, і він, очевидно, вже в іншому місці.

"Розстріляна "Нива"

Як писав "Комерсант", так звані "диверсанти" нібито обстріляли з автоматичної зброї ще один легковик, водія якого місцеві жителі найняли для того, щоб він щоранку відвозив дітей до розташованої в райцентрі школи.

Telegram-канал Baza повідомляв, що шлях машині нібито "перекрили озброєні люди, які брали людей у заручники". При цьому водій "Ниви" захотів забрати дітей, почав розвертатися - і тоді машиною почали стріляти, шофер був убитий, а хлопчик Федір, який нібито "був у салоні", - поранений.

Але відео суперечить всім цим заявам, адже на кадрах ФСБ автомобіль цілий і на ньому немає ніяких слідів від куль, усі шибки - на місці. На відео видно лише колесо, що лопнуло. "Нива" теж знята в різних місцях спочатку на самій дорозі, а потім у кюветі.

Нагадаємо, вчора 2 березня російські чиновники та їх пропагандистські ЗМІ почали масово повідомляти про так званий напад "української ДРГ" на прикордонні села Сушани і Любечани в Брянській області. Повідомлялося, що нібито "півсотні диверсантів розстрілювали і брали в заручники місцевих жителів".

Додамо, пізніше відповідальність за подію взяв на себе "Російський добровольчий корпус", а Україна ж спростувала всі звинувачення Кремля та назвала заяви країни-агресора свідомою провокацією.

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ФСБДРГБрянская область