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В Monobank появилась новая функция для контроля расходов: о чем речь

Украина, Вторник 05 ноября 2024 16:17
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В Monobank появилась новая функция для контроля расходов: о чем речь Фото: В Monobank появилась новая функция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Катерина Творожникова

В Monobank появилась новая функция для контроля оплат. Она будет особенно полезна в случае совместного использования карты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram соучредителя Monobank Олега Гороховского.

В Monobank появилась новая функция, которая поможет контролировать расходы через Apple Pay или Google Pay. Пользователям нужно будет только настроить название устройства, с которого производятся оплаты. В частности оно будет отображаться в подробностях транзакции.

"Особенно полезно для тех, кто дает доступ к карточке еще кому-то для совместного пользования", - отметил Гороховский.

Как изменить название устройства

1. Обновите приложение.
2. Откройте приложение и выберите одну из транзакций.
3. Нажмите “Оплата через Apple/Google Pay”.
4. Добавьте новое имя.

Напомним, недавно Monobank объявил о прекращении сотрудничества с международной платежной системой Mastercard, ставшей экономически невыгодной для украинского финучреждения. Клиенты банка получили уведомление о необходимости замены карт Mastercard на карты Visa. В частности, замена необходима для всех карт Mastercard от Monobank, кроме премиальных.

Читайте также Monobank запустил свой маркетплейс под названием market by mono. Пока доступны товары в трех категориях, однако со временем должны появиться другие.

По словам владельца monobank Олега Гороховского, на маркетплейсе должны быть заманчивые условия для покупателей и партнеров. Товары можно будет приобрести по программе "Покупка по частям" без переплат и скрытых комиссий. Для партнеров обещают от 3 до 5 раз более низкие тарифы, чем у конкурентов.

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