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Лимиты в 150 тысяч не действуют. Популярный банк упростил переводы по картам

Вторник 15 октября 2024 18:24
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Лимиты в 150 тысяч не действуют. Популярный банк упростил переводы по картам monobank упростил алгоритм переводов по IBAN (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинский необанк monobank упростил алгоритм переводов по международному номеру банковского счета - IBAN (International Bank Account Number).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram.

Что именно изменилось в monobank

"Если перебрасываете большие суммы, лучше делать это по айбанам (IBAN, - Ред.) карт, а не по номеру, поэтому мы упростили этот процесс", - написал Гороховский.

Он уточнил, что теперь в платежах по IBAN подтягиваются ваши контакты.

Лимиты в 150 тысяч не действуют. Популярный банк упростил переводы по картам

В платежах по IBAN подтягиваются контакты (инфографика: t.me/OGoMono)

Кроме того, пользователи могут добавлять в "Избранные" тех, с кем регулярно перебрасываются деньгами.

Лимиты в 150 тысяч не действуют. Популярный банк упростил переводы по картам

Новые возможности от monobank (инфографика: t.me/OGoMono)

"На переводы по айбанам пока не действует ограничение P2P 150 к гривен в месяц, поэтому не медлите и не забудьте обновить приложение", - подытожил предприниматель.

Лимиты в 150 тысяч не действуют. Популярный банк упростил переводы по картам

Пост Гороховского (скриншот: t.me/OGoMono)

Лимиты на переводы и снятие наличных

Напомним, с 1 октября 2024 года Национальный банк Украины установил временный - на полгода - лимит для переводов физических лиц "с карты на карту" (известных также как P2P или C2С). Это было сделано с целью предотвращения использования платежной инфраструктуры в противоправных целях.

Кроме того, мы рассказывали, что украинцы предпочитают безналичные и бесконтактные расчеты платежными карточками.

За первое полугодие 2024 года количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, составило 4 123 млн шт., а их сумма - 3 093,1 млрд грн.

Поскольку бывают ситуации, когда без наличных денег не обойтись, их приходится снимать с того или иного банкомата. При этом условия и лимиты по снятию наличных денег в банкоматах разных банков Украины имеют ряд отличий.

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