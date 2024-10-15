Лимиты в 150 тысяч не действуют. Популярный банк упростил переводы по картам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram.

Что именно изменилось в monobank

"Если перебрасываете большие суммы, лучше делать это по айбанам (IBAN, - Ред.) карт, а не по номеру, поэтому мы упростили этот процесс", - написал Гороховский.

Он уточнил, что теперь в платежах по IBAN подтягиваются ваши контакты.

В платежах по IBAN подтягиваются контакты (инфографика: t.me/OGoMono)

Кроме того, пользователи могут добавлять в "Избранные" тех, с кем регулярно перебрасываются деньгами.

Новые возможности от monobank (инфографика: t.me/OGoMono)

"На переводы по айбанам пока не действует ограничение P2P 150 к гривен в месяц, поэтому не медлите и не забудьте обновить приложение", - подытожил предприниматель.

Пост Гороховского (скриншот: t.me/OGoMono)