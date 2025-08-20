Monobank начал устанавливать собственные терминалы для пополнения карт
Один из крупнейших розничных банков Украины, Monobank, начал установку собственных терминалов для пополнения карт.
Об этом заявил совладелец банка Олег Гороховский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.
"Уже видели терминалы mono? Начали ставить их по городам Украины и развивать собственную сеть пополнения. Сейчас их совсем мало всего 1200, но мы только начали", - написал он.
Гороховский сообщил, что банк не требует комиссии за то, что клиенты пополняют собственные счета в терминалах.
"Комиссии за пополнение наших карт в них нет, как и в терминалах наших партнеров. Так что теперь в вашей жизни просто станет немного больше терминалов", - написал он.
Как работает банк без отделений
Monobank - это банк, который полностью работает через мобильное приложение, без физических отделений. Запущен в 2017 году компанией Fintech Band на базе лицензии Универсал Банка
Банк предлагает кредитные и дебетовые карты. По состоянию на начало 2025 года Monobank обслуживает около 9,8 млн активных карт и занимает второе место среди банков по этому показателю. По состоянию на 1 июля Универсал Банк входит в тройку лидеров по объему депозитов граждан - около 119 млрд гривен.
Проект - результат партнерства Fintech Band (в том числе - экс-менеджеры ПриватБанка: Олег Гороховский, Михаил Рогальский, Дмитрий Дубилет) и Универсал Банка, владельцем которого является Сергей Тигипко.