Компания из группы "Новая почта" будет выдавать кредиты украинцам под 80% годовых

Компания из группы "Новая почта" запустила кредитную карту в приложении NovaPay. Компания выполняет требования законодательства и сообщает о реальной процентной ставке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Льготный период по карте NovaPay составляет до 62 дней и распространяется на оплаты товаров и услуг. В течение этого времени можно вернуть кредитные средства почти не платить проценты.

Максимальный кредитный лимит составляет до 200 тысяч гривен. Базовая процентная ставка составляет 60% годовых, реальная - 79,59%. Кредитная линия - возобновляемая, то есть после погашения доступный лимит возобновляется автоматически.

"Мы видим спрос на наши кредитные продукты: только за последний год кредитный портфель NovaPay вырос в 2,5 раза и превысил 1 миллиард гривен. Украинцы ищут удобные способы закрывать финансовые потребности здесь и сейчас", - сказал Богдан Гривко, директор по управлению рисками NovaPay.

Следует отметить, что 1 млрд гривен - это ничтожно малый объем для украинского рынка.

Ставки в банках

На рынке карточного кредитования населения в Украине доминируют два банка ПриватБанк и Monobank, которые предлагают схожие условия.

В ПриватБанке льготный период составляет до 55 дней, кредитный лимит - до 200 тысяч гривен, реальная ставка - 51% годовых.

В Monobank льготный период составляет до 62 дней, стандартный кредитный лимит - 100 тысяч гривен, реальная ставка также до 51% годовых.