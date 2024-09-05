Монголия уважает Путина больше, чем международное право, - Зеленский

"Если Монголия не уважает международное право, то они и принимают Путина. И у них введен Римский устав, насколько мне известно. И у них он должен работать. И я считаю, что это ответ Монголии относительно международного права, уважают ли они его, или нет. Нет, не уважают. Они Путина уважают больше, чем международное право", - сказал он.

По мнению президента, большее уважение Монголии сегодня демонстрируется к убийце, чем к международному праву - к войне, чем к миру.

"Но это не значит, что если несколько стран не уважают международное право, то не будет ответственности того или иного человека. Потому что большинство стран все равно будут ждать ответственности и она все равно будет", - заверил Зеленский.