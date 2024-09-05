ua en ru
Чт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Монголия уважает Путина больше, чем международное право, - Зеленский

Четверг 05 сентября 2024 14:55
UA EN RU
Монголия уважает Путина больше, чем международное право, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Монголия уважает главу Кремля Владимира Путина, чем международное право. Страна демонстрирует большее уважение к войне, чем к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью NBC News.

"Если Монголия не уважает международное право, то они и принимают Путина. И у них введен Римский устав, насколько мне известно. И у них он должен работать. И я считаю, что это ответ Монголии относительно международного права, уважают ли они его, или нет. Нет, не уважают. Они Путина уважают больше, чем международное право", - сказал он.

По мнению президента, большее уважение Монголии сегодня демонстрируется к убийце, чем к международному праву - к войне, чем к миру.

"Но это не значит, что если несколько стран не уважают международное право, то не будет ответственности того или иного человека. Потому что большинство стран все равно будут ждать ответственности и она все равно будет", - заверил Зеленский.

Визит Путина в Монголию

2 сентября Путин посетил Монголию. Эта страна, как подписант Римского устава, должна была арестовать Путина.

На данный момент Путин должен быть арестован в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МУС. Это связано с тем, что еще в марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина.

Отметим, что ранее все попытки Путина посетить другие страны в последний момент срывались. Достаточно вспомнить попытки Путина приехать в ЮАР. В последний момент Путин не поехал на саммит БРИКС, который проходил в Претории в августе 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Война в Украине
NEWS
Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel
Зеленский приедет на заседание "Рамштайна" в Германию, - Spiegel
DAILY
Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ни шагу без "аусвайса". Как Кремль вынуждает украинцев в оккупации брать паспорта РФ