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Путина попросили не приезжать в ЮАР из-за ордера на его арест, - Sunday Times

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ЮАР, Понедельник 01 мая 2023 10:21
Путина попросили не приезжать в ЮАР из-за ордера на его арест, - Sunday Times Фото: международного преступника не хотят видеть в ЮАР (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Южная Африка попросила Владимира Путина не приезжать на саммит БРИКС, а принять участие через Zoom.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sunday Times.

Как отмечается в публикации решение принято после того, как Претория обратилась за юридическими консультацией по поводу своих обязательств арестовать Путина.

Путина пригласили принять участие в саммит глав пяти стран с развивающейся экономикой Бразилии, России, Индии, Китая и принимающей страны - Южной Африки.

ЮАР отказалась поддержать санкции против России или осудить ее агрессию против Украине. Однако выдача ордера на арест Путина Международным уголовным судом за насильственную депортацию украинских детей с оккупированной Россией территории, поставила правящую партию ЮАР в неловкое положение.

Южно-Африканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает ее исполнять решения МУС.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", - сказал газете представитель правительства ЮАР.

Как пишет Sunday Times, на прошедшей неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Путина.

По словами источника издания, комитет не сможет найти других вариантов, кроме как участия Путина в саммите по видеосвязи из Москвы.

Высокопоставленные чиновники подтвердили Sunday Times, что Претория ведет переговоры об этом с Москвой.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что Претория, где в августе состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), должна арестовать его по прибытии.

Власти ЮАР в апреле заявили, что намерены выйти из Римского статута, однако затем сообщили, что Южно-Африканская Республика остается участником Международного уголовного суда и будет продолжать последовательное применение международного права.

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