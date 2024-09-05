ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Монголія поважає Путіна більше, ніж міжнародне право, - Зеленський

Україна, Четвер 05 вересня 2024 14:55
UA EN RU
Монголія поважає Путіна більше, ніж міжнародне право, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський
Автор: Наталія Гурковська

Монголія поважає главу Кремля Володимира Путіна, ніж міжнародне право. Країна демонструє більшу повагу до війни, ніж до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю NBC News.

"Якщо Монголія не поважає міжнародне право, то вони й приймають Путіна. І у них впроваджено Римський статут, наскільки мені відомо. І у них він повинен працювати. І я вважаю, що це відповідь Монголії стосовно міжнародного права, чи поважають вони його, чи ні. Ні, не поважають. Вони Путіна поважають більше, ніж міжнародне право", - сказав він.

На думку президента, більша повага Монголії сьогодні демонструється до вбивці, ніж до міжнародного права - до війни, ніж до миру.

"Але це не значить, що якщо кілька країн не поважають міжнародне право, то не буде відповідальності тієї чи іншої людини. Бо більшість країн все одно буде чекати на відповідальність і вона все одно буде", - запевнив Зеленський.

Новина доповнюється...

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Війна в Україні
NEWS
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" в Німеччину, - Spiegel
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ