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Чисельність територіальної оборони збільшать до 2 млн українців, - Данілов

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Харків, П'ятниця 11 лютого 2022 19:22
Чисельність територіальної оборони збільшать до 2 млн українців, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив про збільшення чисельності Сил територіальної оборони. За його словами, поставлено завдання збільшити їх до 2 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова за підсумками засідання РНБО.

"Прийнято протокольне доручення, максимально збільшити кількість наших військових у територіальній обороні. Поставлено завдання-кількість тероборони має досягати 2 млн громадян", - сказав Данілов.

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний анонсував масштабні навчання резервістів та Сил територіальної оборони.

Зазначимо, наприкінці січня Верховна рада схвалила закон, який дозволяє добровольцям сил територіальної оборони застосовувати власну зброю.

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Міністерство оборони України РНБО Олексій Данілов
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