Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони: що на ній можна дізнатися

В Україні з 4 лютого 2022 року запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. На ній можна отримати відповіді на питання про вступ на службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на armyinform .

Повідомляється, що на "гарячу лінії" територіальної оборони можна додзвонитися за номером 0800507028. На ній можна отримати відповіді на наступні питання:

як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;

як вступити на військову службу за контрактом у резерві Сил територіальної оборони;

які порядок проходження служби та соціальні гарантії службовців підрозділів Сил територіальної оборони.

Також повідомляється, що дзвінки на номер телефону "гарячої лінії" безкоштовні.