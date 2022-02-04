Запрацювала "гаряча лінія" територіальної оборони: що на ній можна дізнатися
В Україні з 4 лютого 2022 року запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. На ній можна отримати відповіді на питання про вступ на службу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на armyinform.
Повідомляється, що на "гарячу лінії" територіальної оборони можна додзвонитися за номером 0800507028. На ній можна отримати відповіді на наступні питання:
- як вступити на військову службу за контрактом до підрозділів Сил територіальної оборони;
- як вступити на військову службу за контрактом у резерві Сил територіальної оборони;
- які порядок проходження служби та соціальні гарантії службовців підрозділів Сил територіальної оборони.
Також повідомляється, що дзвінки на номер телефону "гарячої лінії" безкоштовні.
Нагадаємо, раніше Верховна рада України прийняла законопроект, згідно з яким добровольці територіальної оборони зможуть застосовувати не тільки мисливську зброю, а й стрілецьку, а також інші види озброєнь.
Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як бійцям надаватиметься доступ до зброї.