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Монастирський проти радикального поділу МВС: пояснив чому

Автор: Анастасія Рокитна

Новий міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський виступає проти радикального поділу МВС. Система, за його словами, працює.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю для "Інтерфакс-Україна".

Він вважає, що структура МВС має залишатися цілісною для ефективного гарантування безпеки держави.

"Я не прихильник радикальних поділів - Нацгвардії, Прикордонних військ, це неправильний підхід у принципі, з огляду на те, що система, яка склалася, працює", - заявив Монастирський.

За його словами, досвід співпраці всіх структур, які входять до МВС, ефективний. Як приклад міністр розповів, що в гарантуванні громадської безпеки на масових заходах задіяно приблизно 40% поліції та 60% Нацгвардії, і від їхньої координації між собою залежить те, наскільки буде забезпечено право на мирний протест.

Він розповів, що прихильники поділу, міжнародні партнери говорять про те, що логічно було б виділити ці підрозділи.

"Але якщо ми говоримо про цілісний характер, про здатність забезпечити безпеку, то структура МВС має складатися саме з цих частин: Національна поліція, прикордонники, Нацгвардія, ДСНС і міграційна служба", - повідомив міністр.

Нагадаємо, у Зеленського підтримали поділ МВС.

Раніше у МВС розповіли, чому проти відділення Нацгвардії та прикордонників.

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Денис МонастирськийМіністерство внутрішніх справ України