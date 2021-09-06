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Монастырский против радикального разделения МВД: объяснил почему

Автор: Анастасия Рокитна

Новый министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выступает против радикального разделения МВД. Система, по его словам, работает.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью для "Интерфакс-Украина".

Он считает, что структура МВД должна оставаться целостной для эффективного обеспечения безопасности государства.

"Я не сторонник радикальных разделений - Нацгвардии, Пограничных войск, это неправильный подход в принципе, учитывая то, что система, которая сложилась, работает", - заявил Монастырский.

По его словам, опыт сотрудничества всех структур, которые входят в МВД, эффективен. В качестве примера министр рассказал, что в обеспечении общественной безопасности на массовых мероприятиях задействовано примерно 40% полиции и 60% Нацгвардии, и от их координации между собой зависит то, насколько будет обеспечено право на мирный протест.

Он рассказал, что сторонники разделения, международные партнеры говорят о том, что логично было бы выделить эти подразделения.

"Но если мы говорим о целостном характере, о способности обеспечить безопасность, то структура МВД должна состоять именно из этих частей: Национальная полиция, пограничники, Нацгвардия, ГСЧС и миграционная служба", - сообщил министр.

Напомним, у Зеленского поддержали разделение МВД.

Раньше в МВД рассказали, почему против отделения Нацгвардии и пограничников.

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Денис МонастырскийМинистерство внутренних дел Украины