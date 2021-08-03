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"Це раціонально": у Зеленського підтримали поділ МВС

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 08:52
"Це раціонально": у Зеленського підтримали поділ МВС Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

В Україні планують розділити Міністерство внутрішніх справ. В Офісі президента підтримують реформу МВС.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна радник голови ОП Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі "Спадщина Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС".

Він вважає, що велика кількість органів в системі Міністерства внутрішніх справ ускладнює управління ними.

"Щоб їх функціонал працював на сто відсотків і щоб не було буксирування реформ, цілком раціонально - переглянути внутрішній баланс в цій системі і вивести частину структур з системи МВС", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, у "Слузі народу" назвали головне завдання нового голови МВС - це поділ міністерства.

Протягом найближчого місяця Денис Монастирський буде проводити повний аудит в МВС, а потім зробить відповідні заяви.

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