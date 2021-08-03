"Це раціонально": у Зеленського підтримали поділ МВС

В Україні планують розділити Міністерство внутрішніх справ. В Офісі президента підтримують реформу МВС.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна радник голови ОП Михайло Подоляк, йдеться в матеріалі " Спадщина Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС ".

Він вважає, що велика кількість органів в системі Міністерства внутрішніх справ ускладнює управління ними.

"Щоб їх функціонал працював на сто відсотків і щоб не було буксирування реформ, цілком раціонально - переглянути внутрішній баланс в цій системі і вивести частину структур з системи МВС", - зазначив Подоляк.