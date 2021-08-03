У МВС розповіли, чому проти відділення Нацгвардії та прикордонників

Повне виведення Національної гвардії з системи Міністерства внутрішніх справ (МВС) не має практичного сенсу. Офіс президента не зможе фінансувати Нацгвардію так само ефективно, як це робить МВС.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Спадщина Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС".

Співрозмовник РБК-Україна у відомстві зазначив, що включення Нацгвардії в структуру МВС - широко поширена практика в країнах Європейського Союзу. Це в першу чергу забезпечує ефективну взаємодію гвардійців і поліцейських при охороні громадського порядку на масових акціях.

Спробу вивести Нацгвардію з системи МВС з подачі Арахамії в міністерстві не вітають. Там натякають, що слова голови фракції СН - його особиста думка, яка далека від втілення в життя.

"Для чого Арахамія говорить ці дурниці? Він розуміє взагалі, до чого призведе цей поділ МВС і що потім з ним робити? Скажіть, будь ласка, для чого руйнувати те, що і так добре працює?",- уточнив співрозмовник РБК-Україна в керівництві МВС.

За його словами, президент і зараз має достатньо важелів впливу на військове керівництво Нацгвардії як Верховний головнокомандувач.

Зараз же повне виведення НГУ з системи Міністерства внутрішніх справ просто не має практичного сенсу, переконує джерело у відомстві. Він також вважає, що проводити бюджетування цього силового органу Офіс президента не зможе так само ефективно, як це зараз робить МВС.

"Не подобався Аваков? Так його вже зняли. Поставили більш "компромісного" міністра. Немає сенсу зараз руйнувати МВС", - додав співрозмовник.