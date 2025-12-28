МОН планирует изменить перечень вступительных экзаменов в магистратуру: что нужно знать

Министерство образования и науки планирует в 2026 году расширить перечень единых профессиональных вступительных испытаний (ЕФВВ) для поступления в магистратуру. Соответствующая норма предусмотрена в проекте Порядка приема в учреждения высшего образования, который вынесен на общественное обсуждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Что изменится для поступающих

Согласно проекту документа, в 2026 году в перечень ЕФВВ планируют добавить предметный тест по биоэтике. Его будут сдавать абитуриенты, поступающие в магистратуру по ряду естественных, медицинских и фармацевтических специальностей.

В частности, тест по биоэтике будет обязательным для поступления на такие направления:

"Биология и биохимия";

"Экология";

"Биотехнологии и биоинженерия";

"Биомедицинская инженерия";

"Ветеринарная медицина";

"Медсестринство";

"Технологии медицинской диагностики и лечения";

"Терапия и реабилитация (по специализациям)";

"Фармация".

Общественное обсуждение

Проект Порядка приема подготовлен в соответствии с законом о вступительной кампании 2026 года и обнародован для общественного обсуждения. Замечания и предложения к документу МОН принимает до 16 января 2026 года.

Для представителей высших учебных заведений также запланировано онлайн-совещание по обсуждению проекта Порядка. Оно состоится 30 декабря 2025 года.

В министерстве отмечают, что принятие документа должно обеспечить прозрачную вступительную кампанию в 2026 году и равные условия доступа к получению магистерского образования, в частности за средства государственного бюджета.