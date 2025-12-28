ua en ru
МОН планирует изменить перечень вступительных экзаменов в магистратуру: что нужно знать

Воскресенье 28 декабря 2025 06:40
МОН планирует изменить перечень вступительных экзаменов в магистратуру: что нужно знать Фото: Поступление в магистратуру в 2026 году (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки планирует в 2026 году расширить перечень единых профессиональных вступительных испытаний (ЕФВВ) для поступления в магистратуру. Соответствующая норма предусмотрена в проекте Порядка приема в учреждения высшего образования, который вынесен на общественное обсуждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Что изменится для поступающих

Согласно проекту документа, в 2026 году в перечень ЕФВВ планируют добавить предметный тест по биоэтике. Его будут сдавать абитуриенты, поступающие в магистратуру по ряду естественных, медицинских и фармацевтических специальностей.

В частности, тест по биоэтике будет обязательным для поступления на такие направления:

  • "Биология и биохимия";
  • "Экология";
  • "Биотехнологии и биоинженерия";
  • "Биомедицинская инженерия";
  • "Ветеринарная медицина";
  • "Медсестринство";
  • "Технологии медицинской диагностики и лечения";
  • "Терапия и реабилитация (по специализациям)";
  • "Фармация".

Общественное обсуждение

Проект Порядка приема подготовлен в соответствии с законом о вступительной кампании 2026 года и обнародован для общественного обсуждения. Замечания и предложения к документу МОН принимает до 16 января 2026 года.

Для представителей высших учебных заведений также запланировано онлайн-совещание по обсуждению проекта Порядка. Оно состоится 30 декабря 2025 года.

В министерстве отмечают, что принятие документа должно обеспечить прозрачную вступительную кампанию в 2026 году и равные условия доступа к получению магистерского образования, в частности за средства государственного бюджета.

Ранее РБК-Украина рассказывало о введении "зимнего поступления" - нулевого курса перед поступлением в университет. Это многомесячная подготовка к НМТ и адаптация к обучению в вузе, предусмотренная для будущих абитуриентов на бакалавриат, в частности тех, кто имел перерывы в образовании из-за войны. Первый набор планируют начать зимой 2026 года.

Бюджетные места на нулевом курсе прежде всего предусмотрены для льготных категорий - военных, ветеранов, молодежи с прифронтовых и оккупированных территорий и тех, кто не смог сдать НМТ по объективным причинам. Для других поступающих возможно контрактное обучение, но его стоимость не будет превышать 3000 гривен в месяц.

