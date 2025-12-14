ua en ru
Не отдельное образование. В МОН объяснили, для кого вводят "нулевой курс" в университетах

Воскресенье 14 декабря 2025
Не отдельное образование. В МОН объяснили, для кого вводят "нулевой курс" в университетах
Автор: Катерина Гончарова

"Зимнее поступление" – это возможность зимой пройти нулевой курс перед основной вступительной кампанией. Это не отдельное образование, а переходный этап между школой и первым курсом: несколько месяцев подготовки к НМТ и адаптации к университетскому обучению.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Николай Трофименко.

Для кого предусмотрено "зимнее поступление"?

Николай Трофименко отмечает: "зимнее поступление" – дополнительная опция на пути в университет для будущих первокурсников. Речь идет не об отдельной форме образования, а о нулевом курсе – несколько месяцев подготовки к НМТ и адаптации к университетскому обучению перед основной вступительной кампанией.

"Это мостик между школой для выпускников и других желающих получить высшее образование в Украине и первым курсом: несколько месяцев целенаправленной подготовки к УМТ и адаптации к университетскому формату", – говорит заместитель министра.

Воспользоваться смогут те, кто планирует поступать на бакалавриат и чувствует, что имеет пробелы в знаниях или перерыв в обучении из-за войны или переездов.

"На нулевом курсе по бюджетной форме обучения в первую очередь предусмотрено несколько категорий поступающих: молодежь с временно оккупированных или прифронтовых территорий, которая не смогла поступить летом, военнослужащие, ветераны и те, кто возвращается из плена или демобилизуется после завершения основного набора, абитуриенты, которые не сдали НМТ по объективным причинам, например из-за вынужденного выезда за границу или перебоев со связью и безопасностью во время тестирования", – объясняет он.

В чем разница между "традиционными" подготовительными курсами?

По словам заместителя министра, классические подготовительные курсы - это внутренние инициативы университетов с очень разной структурой и требованиями.

"В то же время нулевой курс в рамках зимнего поступления является формализованным стандартом с требованиями качества: четко определенные предметные блоки, прозрачная связь с дальнейшим поступлением, фокус государственной поддержки на тех, кто реально "выпал" из нормального учебного процесса", – объясняет он.

Когда начнется первый набор?

"Модель привязана к вступительной кампании 2026 года, поэтому первый набор должен стартовать зимой. Первые группы выйдут на обучение с января, но постановление позволяет запускать программы до марта, поэтому заведения смогут сформировать один или несколько потоков", – отмечает Трофименко.

Напомним, ранее заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Николай Трофименко в комментарии РБК-Украина заявил о том, что поступление на "нулевой курс" должны открыть уже этой зимой.

Он добавил, что это поможет преодолеть пробелы, которые возникли из-за дистанционного обучения, войны и вынужденных переездов.

