В Украине более 300 вузов не набрали по тысяче первокурсников: в МОН говорят об изменениях

Четверг 09 октября 2025 11:14
В Украине более 300 вузов не набрали по тысяче первокурсников: в МОН говорят об изменениях В МОН рассказали о результатах вступительной кампании (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Более 300 университетов в Украине в этом году имеют меньше тысячи первокурсников. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Сколько университетов набрали менее тысячи студентов

По словам заместителя министра, из 379 заведений, проводивших поступление на бакалавриат, только 48 университетов получили более тысячи рекомендаций к зачислению. Остальные 331 вуз набрал менее тысячи студентов.

Из них:

  • 232 университета - менее 200 абитуриентов;
  • 191 университет - менее 100 абитуриентов.

Окончательные данные вступительной кампании будут известны после 20 октября.

Государственные и частные вузы: где меньше всего поступающих

Трофименко отметил, что большинство государственных университетов преодолели порог в тысячу студентов. В то же время среди вузов с наименьшим количеством поступающих преобладают частные учебные заведения.

В МОН готовятся к дискуссии о реформе

По словам заместителя министра, нынешняя статистика станет основой для обсуждения дальнейшей реформы системы высшего образования - в частности, относительно качества обучения и оптимизации сети заведений.

"Большая дискуссия о количестве вузов и качестве образования вынужденно начнется", - подчеркнул Трофименко.

Что будет с вузами, где не хватает студентов

Чиновник пояснил, что для учреждений с низкой наполняемостью существуют процедуры проверок, лицензирования и другие механизмы контроля.

"Для частных вузов это будет происходить естественным образом - когда не будет студентов, они обанкротятся", - отметил заместитель министра.

Ранее мы писали о том, что в Украине продолжается дополнительный набор в учреждения высшего образования на бакалавриат по контракту. Подать документы можно до 20 октября. Будущим соискателям второго высшего образования для поступления результаты НМТ не нужно подавать.

Читайте также о том, что в Украине большинство желающих поступить в аспирантуру составляют мужчины. Их доля превышает 80% среди зарегистрированных на вступительные экзамены.

