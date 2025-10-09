В Украине более 300 вузов не набрали по тысяче первокурсников: в МОН говорят об изменениях

Более 300 университетов в Украине в этом году имеют меньше тысячи первокурсников. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа ".

Сколько университетов набрали менее тысячи студентов

По словам заместителя министра, из 379 заведений, проводивших поступление на бакалавриат, только 48 университетов получили более тысячи рекомендаций к зачислению. Остальные 331 вуз набрал менее тысячи студентов.

Из них:

232 университета - менее 200 абитуриентов;

191 университет - менее 100 абитуриентов.

Окончательные данные вступительной кампании будут известны после 20 октября.

Государственные и частные вузы: где меньше всего поступающих

Трофименко отметил, что большинство государственных университетов преодолели порог в тысячу студентов. В то же время среди вузов с наименьшим количеством поступающих преобладают частные учебные заведения.

В МОН готовятся к дискуссии о реформе

По словам заместителя министра, нынешняя статистика станет основой для обсуждения дальнейшей реформы системы высшего образования - в частности, относительно качества обучения и оптимизации сети заведений.

"Большая дискуссия о количестве вузов и качестве образования вынужденно начнется", - подчеркнул Трофименко.

Что будет с вузами, где не хватает студентов

Чиновник пояснил, что для учреждений с низкой наполняемостью существуют процедуры проверок, лицензирования и другие механизмы контроля.

"Для частных вузов это будет происходить естественным образом - когда не будет студентов, они обанкротятся", - отметил заместитель министра.