МОН увеличило госзаказ: кто сможет перевестись на дополнительные бюджетные места

Министерство образования и науки Украины приняло решение об увеличении объемов государственного заказа в 2025 году для студентов льготных категорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

В МОН отмечают, что работа по переводу льготных категорий поступающих на бюджетные места будет продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, в Украине уже несколько лет подряд лидерами среди абитуриентов остаются Львовская политехника, ЛНУ имени Франко и КНУ имени Шевченко. Харьковские вузы из-за рисков безопасности выбирают реже. В этом году количество первокурсников уменьшилось на 5% по сравнению с прошлогодним показателем.

Также РБК-Украина писало, что МОН предлагает ввести в Украине "нулевой курс" для абитуриентов, которые не сдали НМТ. На него можно будет поступать без теста, учиться год и после этого сдавать НМТ. Идею уже поддержало ректорское сообщество, она должна помочь абитуриентам с образовательными потерями и тем, кто учился за рубежом.