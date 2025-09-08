МОН увеличило госзаказ: кто сможет перевестись на дополнительные бюджетные места
Министерство образования и науки Украины приняло решение об увеличении объемов государственного заказа в 2025 году для студентов льготных категорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
Что изменилось
Сообщается, что на заседании Конкурсной комиссии по отбору исполнителей госзаказа 2 сентября приняли несколько важных решений:
- бакалаврский уровень (включая медицинские, фармацевтические и ветеринарные специальности) - утверждено 2 601 дополнительное место для перевода на бюджет студентов льготных категорий. Речь идет о детях погибших защитников, лиц с инвалидностью вследствие войны, внутренне перемещенных лиц, жителей ВОТ и территорий боевых действий, а также поступающих на специальности с особой поддержкой и в области IT;
- магистратура - утверждено 136 дополнительных мест для категории "109" - жителей ВОТ и территорий активных боевых действий по состоянию на 1 июля 2025 года, а также тех, кто выехал после 1 января 2025 года;
- аспирантура - впервые введено формульное распределение мест с учетом успешности ЗВО и их исследовательской способности, обработка данных еще продолжается, окончательное распределение будет принято на следующем заседании.
Исключительные решения
Комиссия поддержала:
- перевод на бюджет двух студентов Полтавского юридического института, которым присвоено звание Героя Украины, в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого;
- выделение дополнительного места бакалаврского уровня для жительницы временно оккупированной территории в Киевском национальном лингвистическом университете.
В МОН отмечают, что работа по переводу льготных категорий поступающих на бюджетные места будет продолжаться и в дальнейшем.
Напомним, в Украине уже несколько лет подряд лидерами среди абитуриентов остаются Львовская политехника, ЛНУ имени Франко и КНУ имени Шевченко. Харьковские вузы из-за рисков безопасности выбирают реже. В этом году количество первокурсников уменьшилось на 5% по сравнению с прошлогодним показателем.
Также РБК-Украина писало, что МОН предлагает ввести в Украине "нулевой курс" для абитуриентов, которые не сдали НМТ. На него можно будет поступать без теста, учиться год и после этого сдавать НМТ. Идею уже поддержало ректорское сообщество, она должна помочь абитуриентам с образовательными потерями и тем, кто учился за рубежом.