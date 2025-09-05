ua en ru
Выбор студентов: какие университеты вошли в топ-3 в Украине

Пятница 05 сентября 2025 15:06
Выбор студентов: какие университеты вошли в топ-3 в Украине Некоторые вузы в Украине - более популярны среди студентов, чем другие (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

На протяжении последних лет список самых популярных высших учебных заведений в Украине - которые студенты выбирают чаще всего - практически не меняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова генерального директора Директората высшего образования и образования взрослых МОН Украины Олега Шарова во время брифинга в Media Center Ukraine.

Какие вузы Украины входят в тройку лидеров

Согласно информации эксперта, сегодня тройка самых популярных среди студентов вузов выглядит так:

  • Национальный университет "Львовская Политехника";
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Шаров отметил, что ранее тройку лидеров "разбавляли" харьковские высшие учебные заведения. Однако сейчас, исходя из соображений безопасности, абитуриенты начали выбирать их реже.

Специалист напомнил также, что реформа высшего образования (определенная Стратегией высшего образования на период до 2032 года), "ориентирована на то, чтобы высшее образование внесло свой вклад в обеспечение полной евроинтеграции Украины".

"Эти задачи остаются актуальными до сих пор. К ним добавились задачи, связанные с войной, восстановлением и развитием оборонных технологий", - сообщил Шаров.

В завершение он отметил, что в этом году в Украине - на 5% меньше первокурсников, чем было в прошлом.

"По ключевым цифрам зачисленных как на бюджет, так и на контракт - имеем показатель -5% относительно прошлого года", - признал специалист.

В то же время Шаров отметил, что хотя основные этапы вступительной кампании уже завершились, дополнительные процедуры - еще продолжаются.

Поэтому окончательные цифры насчет количества нынешних абитуриентов станут известны во второй декаде октября.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько первокурсников уже зачислили в вузы в Украине в этом году и какие специальности - в топе (по количеству зачисленных на бюджет).

Тем временем министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что МОН предлагает ввести в Украине новый "инструмент" для абитуриентов, которые не сдали национальный мультипредметный тест (НМТ) - так называемый "нулевой курс".

Читайте также, как студентам оформить прописку в общежитии онлайн в "Дія" (без походов в ЦНАП).

