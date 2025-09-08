МОН збільшило держзамовлення: хто зможе перевестися на додаткові бюджетні місця
Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про збільшення обсягів державного замовлення у 2025 році для студентів пільгових категорій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
Що змінилося
Повідомляється, що на засіданні Конкурсної комісії з відбору виконавців держзамовлення 2 вересня прийняли кілька важливих рішень:
- бакалаврський рівень (включно з медичними, фармацевтичними та ветеринарними спеціальностями) - затверджено 2 601 додаткове місце для переведення на бюджет студентів пільгових категорій. Йдеться про дітей загиблих захисників, осіб з інвалідністю внаслідок війни, внутрішньо переміщених осіб, жителів ТОТ та територій бойових дій, а також вступників на спеціальності з особливою підтримкою та в галузі IT;
- магістратура - затверджено 136 додаткових місць для категорії "109" - жителів ТОТ та територій активних бойових дій станом на 1 липня 2025 року, а також тих, хто виїхав після 1 січня 2025 року;
- аспірантура - вперше запроваджено формульний розподіл місць з урахуванням успішності ЗВО та їхньої дослідницької спроможності, опрацювання даних ще триває, остаточний розподіл буде ухвалено на наступному засіданні.
Виняткові рішення
Комісія підтримала:
- переведення на бюджет двох студентів Полтавського юридичного інституту, яким присвоєно звання Героя України, до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
- виділення додаткового місця бакалаврського рівня для жительки тимчасово окупованої території в Київському національному лінгвістичному університеті.
У МОН наголошують, що робота з переведення пільгових категорій вступників на бюджетні місця триватиме і надалі.
Нагадаємо, в Україні вже кілька років поспіль лідерами серед абітурієнтів залишаються Львівська політехніка, ЛНУ імені Франка та КНУ імені Шевченка. Харківські виші через безпекові ризики обирають рідше. Цього року кількість першокурсників зменшилась на 5% порівняно з торішнім показником.
Також РБК-Україна писало, що МОН пропонує запровадити в Україні "нульовий курс" для абітурієнтів, які не склали НМТ. На нього можна буде вступати без тесту, навчатися рік і після цього складати НМТ. Ідею вже підтримала ректорська спільнота, вона має допомогти абітурієнтам із освітніми втратами та тим, хто навчався за кордоном.