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Сьогодні в МОЗ приймуть рішення щодо проведення ЗНО-2020

Новини » Суспільство     11.05.2020 - 09:59
Сьогодні в МОЗ приймуть рішення щодо проведення ЗНО-2020
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Скоріш за все оцінювання буде проведено в середині червня

У понеділок, 11 травня, в Міністерстві охорони здоров'я планують розглянути питання норм, за якими проводитиметься зовнішнє незалежне оцінювання. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, скоріш за все оцінювання буде проведено в середині червня.

"Рішення про ЗНО ми приймемо 11 травня. Але швидше за все воно буде проведено десь в середині червня. Ми зараз з Міносвіти відпрацювали протокол протиепідемічних заходів, які повинні бути виконані під час проведення ЗНО. Тому 11 травня подивимося на динаміку захворюваності та приймемо рішення", - заявив Ляшко.

Він також зазначив, що норми проведення ЗНО-2020 можуть бути змінені.

"...Трошки за іншими нормами й можливо трохи більше розтягнуто в часі, ніж це було до епідемії", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше в Україні перенесли на місяць вступну кампанію. Всі дати з урахуванням прогнозів щодо розвитку епідеміологічної ситуації були перенесені на серпень.

Також РБК-Україна писало, що в МОН визначили попередні дати проведення ЗНО. Оцінювання відбудеться в межах 28 липня - 11 серпня, в залежності від того, коли пройде карантин.

Повну версію інтерв'ю з Віктором Ляшко читайте незабаром на сайті РБК-Україна.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВНО
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