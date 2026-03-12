Молоко и мясо вырастут в цене? Как изменятся ценники к концу марта и Пасхе

Главное: Молочные продукты : до конца марта может произойти рост цен на 6-12%.

Ситуация с молочными продуктами

Мировой спрос на молочку начнет расти только к концу весны, хотя зима была пассивной из-за:

низкого спроса;

избытка товара.

В феврале мировые цены (индекс ФАО) упали: они на 1,2% ниже январских и почти на 20% ниже, чем были в феврале прошлого года.

Как это влияет на Украину:

цены на сырье - из-за падения цен на сыр в ЕС и усиления конкуренции, цены на украинское молоко-сырье также пошли вниз;

- из-за падения цен на сыр в ЕС и усиления конкуренции, цены на украинское молоко-сырье также пошли вниз; село - содержать коров в хозяйствах становится сложнее, поэтому поголовье молочного стада продолжает уменьшаться;

- содержать коров в хозяйствах становится сложнее, поэтому поголовье молочного стада продолжает уменьшаться; цены в магазинах - в ближайшие недели резкого скачка цен не ожидается (однако уже к концу марта молочка может подорожать на 6-12% из-за расходов на логистику и роста экспорта).

Стоимость молочных продуктов сейчас

Согласно данным портала "Минфин" (по состоянию на 11 марта 2026 года) средняя стоимость определенных молочных продуктов в магазинах Украины такова:

молоко "Простонаше" (1%, 900 мл) - 60,22 гривны;

молоко "Яготинське" (2,6%, 900 мл) - 61,25 гривны;

сливки "Простонаше" (10%, 200 мл) - 38,81 гривны;

сметана "Президент" (15%, 350 гр) - 57,69 гривны;

сметана "Простонаше" (20%, 340 гр) - 58,29 гривны;

кефир "Селянський" (2,5%, 950 мл) - 69,85 гривны;

маргарин "Олком", сливочный (72,5%, 200 гр) - 42,45 гривны;

маргарин "Щедро", сливочный особый (72,5%, 250 гр) - 43,70 гривны;

масло "Селянське" (72,5%, 200 гр) - 116,90 гривны;

масло "Яготинське" (73%, 200 гр) - 116,40 гривны;

сыр плавленый "Ферма", дружба (55%, 70 гр) - 33,10 гривны;

сыр твердый "Звени Гора", голландский (45%, 1 кг) - 678,25 гривны;

сыр твердый "Комо", традиционный (50%, 1 кг) - 538,93 гривны;

творог кисломолочный "Простонаше" (9%, 300 гр) - 101,03 гривны.

Текущие средние цены на некоторые молочные продукты (инфографика РБК-Украина)

Что с ценами на мясо в Украине

Подорожание топлива не сразу отражается на стоимости мяса, но создает значительное давление на производителей.

Почему цены не растут мгновенно. Главная статья расходов - корма. Поскольку производители обычно имеют собственные запасы, эффект от дорогого топлива может проявиться только через несколько месяцев.

Текущая ситуация. Сейчас мяса на рынке много, что сдерживает цены от быстрого роста.

Когда ждать изменений. Более ощутимое подорожание возможно ближе к Пасхе, когда спрос на все виды мяса традиционно возрастет.

Сколько стоит мясо сейчас

По данным портала "Минфин" (по состоянию на 11 марта 2026 года) средняя стоимость килограмма мяса в Украине зависит традиционно от его вида:

говядина (гуляш) - 404,30 гривны;

говядина (ребра) - 269,55 гривны;

курятина (бедро) - 146,00 гривен;

курятина (голень) - 92,00 гривны;

курятина (тушка) - 102,00 гривны;

курятина (филе) - 233,00 гривны;

Нынешняя стоимость мясных продуктов (инфографика РБК-Украина)