"Младший лейтенант" без длительного контракта: как мобилизованному с дипломом стать офицером

В Вооруженных силах Украины действует обновленный механизм присвоения офицерского звания для мобилизованных с высшим образованием. Военный с дипломом может стать младшим лейтенантом без долгосрочного контракта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины (МОУ).

Главное: Обновленные правила : процедуру присвоения офицерских званий в ВСУ адаптировали к реалиям войны.

: процедуру присвоения офицерских званий в ВСУ адаптировали к реалиям войны. Условия : путь к новым погонам открыт для мобилизованных украинцев с дипломом бакалавра или магистра.

: путь к новым погонам открыт для мобилизованных украинцев с дипломом бакалавра или магистра. Прямое назначение : механизм доступен магистрам с подтвержденным управленческим опытом в гражданской жизни.

: механизм доступен магистрам с подтвержденным управленческим опытом в гражданской жизни. Без "вечного" контракта : после окончания войны можно будет демобилизоваться как офицер, не имея обязательств продолжать службу.

: после окончания войны можно будет демобилизоваться как офицер, не имея обязательств продолжать службу. Путь к званию : бакалаврам и лицам без руководящего опыта требуется обучение по образовательным программам курсов профессионального военного образования офицерского состава.

: бакалаврам и лицам без руководящего опыта требуется обучение по образовательным программам курсов профессионального военного образования офицерского состава. Карьерный лифт: офицерское звание дает право на высшие должности, лучшее денежное обеспечение и профессиональное развитие в армии.

О каком механизме в ВСУ идет речь

В 2025 году президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащие с высшим образованием могут назначаться на офицерские должности в Вооруженных силах Украины.

Так присвоение офицерских званий в ВСУ адаптировали к реалиям войны - мобилизованные граждане с дипломом бакалавра или магистра получили возможность стать офицерами по ускоренным процедурам (без необходимости подписания долгосрочного контракта).

"За это время несколько сотен мобилизованных специалистов с высшим образованием уже получили первичное офицерское звание", - уточнили в МОУ.

Украинцам напомнили, что в условиях военного положения ВСУ требуют максимально эффективного сочетания:

фундаментальных компетенций кадровых военных;

практических навыков специалистов из гражданского сектора.

От чего зависит процесс присвоения звания

В целом процесс - конкретный путь присвоения офицерского звания - зависит:

от уровня образования (образовательной степени);

от имеющегося гражданского опыта.

"Для граждан, которые уже получили высшее образование, действует формат интенсивной адаптации - многомесячные курсы профессионального военного образования по соответствующему профилю", - сообщили в Минобороны.

Между тем для специалистов со степенью магистра и подтвержденным управленческим опытом - действует механизм прямого назначения. Это позволяет армии без проволочек применить их организационные навыки на практике.

"Важно понимать, что в этих случаях речь не идет об автоматическом присвоении звания", - отметили в МОУ.

Речь идет о том, что военнослужащий должен:

соответствовать определенным критериям;

пройти обучение;

быть назначенным на соответствующую должность.

Просто теперь этот путь стал гораздо проще для гражданских специалистов с высшим образованием.

Мобилизованный военный с дипломом может стать офицером без долгосрочного контракта (инфографика: mod.gov.ua)

Кто и как может стать младшим лейтенантом

Претендовать на присвоение первичного офицерского звания младшего лейтенанта могут военнослужащие, которые имеют:

либо диплом бакалавра;

либо высшую образовательную степень по любой специальности - диплом магистра.

Для этого необходимо пройти обучение по образовательным программам курсов профессионального военного образования офицерского состава тактического уровня:

базовый курс тактического уровня L-1A (объемом 20 кредитов ЕКТС);

профессиональный курс тактического уровня L-1B (объемом 20 кредитов ЕКТС).

"Со сроком обучения до шести месяцев", - уточнили в МОУ.

Между тем обучение по образовательным программам курсов профессионального военного образования офицерского состава тактического уровня - профессиональный курс тактического уровня L-1В (со сроком обучения до трех месяцев) проводится для:

лиц сержантского (старшинского) состава;

имеющих высшее образование не ниже бакалавра;

имеющих боевой опыт;

успешно прошедших вступительные испытания, подтверждающие овладение ими компетентностей, предусмотренных для базового курса тактического уровня L-1A.

Такие курсы проводятся на базе:

высших военных учебных заведений (ВВУЗ)

военных учебных подразделений высших учебных заведений, осуществляющих подготовку военных специалистов тактического уровня.

"После успешного завершения обучения и назначения на офицерскую должность вам присваивают звание младшего лейтенанта", - рассказали в МОУ.

Отмечается, что кроме образования, необходимо соответствовать требованиям по состоянию здоровья - быть пригодным к военной службе.

Это определяется при прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК).

Кому и для чего нужен управленческий опыт

Если военнослужащий имеет степень магистра (или приравненное к нему высшее образование) и опыт работы на руководящих должностях (не менее двух лет):

ему может быть присвоено первичное офицерское звание;

он может быть назначен на должность в соответствии со своей специальностью.

"При этом штатно-должностная категория этой должности может быть выше вашего актуального первичного офицерского звания - все зависит от вашего управленческого опыта, образования и потребностей воинской части", - подчеркнули в МОУ.

Уточняется, что руководящий опыт должен быть получен в гражданской жизни:

на предприятиях;

в учреждениях;

в организациях.

"Это могут быть должности руководителей отделов, заместителей директоров, руководителей проектов, главных специалистов и т.д.", - объяснили украинцам.

Важно при этом, чтобы такая работа предусматривала:

управление людьми;

принятие решений;

ответственность за результат.

"Так, например, мобилизованные IT-специалисты могут получить офицерское звание и служить по специальности. Ключевое преимущество этого варианта - во время военного положения не нужно заключать долгосрочный контракт", - сообщили в МОУ.

Это означает, что после окончания войны человек сможет демобилизоваться как офицер, не имея обязательств продолжать службу.

"Для многих опытных специалистов это критически важно, поскольку позволяет служить стране во время войны, не отказываясь от гражданской карьеры после ее завершения", - уточнили в министерстве.

Путь к офицерскому званию: пошаговая инструкция

Первый вариант присвоения офицерского звания - через обучение (для бакалавров и лиц без руководящего опыта):

подать рапорт командиру - с просьбой направить на курсы профессионального военного образования (L-1A/L-1B);

приложить к рапорту копии паспорта, военного билета и диплома (от бакалавра);

пройти ВВК - по требованиям для офицерского состава;

пройти обучение на курсах;

получить назначение и присвоение звания - после успешного выпуска (тогда командование или высший штаб назначит вас на должность с одновременным присвоением звания "младший лейтенант").

Второй вариант - прямое назначение (для магистров с управленческим опытом):

уточнить имеющиеся вакансии - узнать о наличии вакантных офицерских должностей в части;

подготовить пакет документов - копию военно-учетного документа, заверенные копии диплома магистра (или специалиста) и приложения к нему, заверенную копию трудовой книжки или выписку из реестра застрахованных лиц ПФУ (гражданский опыт должен соответствовать профессиям руководителей и менеджеров - коды 1210-1319 Классификатора профессий);

подать рапорт командиру - о присвоении звания младшего лейтенанта с одновременным назначением на выбранную вакантную должность;

дождаться проверки и принятия решения (командир должен проверить ваше соответствие, имеющийся опыт и потребность в специалистах);

получить назначение - при положительном решении документы идут на подпись (вам присваивается звание "младший лейтенант" и вы начинаете службу на офицерской должности).

"На курсы профессионального военного образования (L-курсы) вас направят позже, в установленном порядке во время прохождения службы", - отметили в МОУ.

В завершение украинцам напомнили, что офицерское звание открывает путь к карьерному росту в ВСУ, ведь после присвоения первичного звания можно развиваться дальше:

проходя следующие уровни курсов (L-1С, L-2);

приобретая опыт командования;

получая повышение до лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана и выше.

"Для тех, кто видит свое будущее в армии, это реальный путь профессионального развития", - подытожили в МОУ.