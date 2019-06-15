З Молдови представники Демпартії вилетіли чартерними рейсами

Фото: аеропорт Кишинева (twitter.com/tass_agency)

Політики покинули країну на тлі відставки уряду, літаки відлетіли в Україну і РФ

В Молдові після відставки уряду, який перебуває в опозиції до президента Ігорю Додону, місцеві ЗМІ повідомили про приземлилися в аеропорту Кишинева, а пізніше про вилетіли з країни бізнес-джетах. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker, на борту кожного літаків перебували представники Демократичної партії.

Повідомляється про п'ять літаків. Два літаки прилетіли в Кишинів з Туреччини, ще один - з Києва. Звідки прилетіли ще два борти - поки не відомо.

За даними, отриманими з сервісів моніторингу польотів, два з п'яти приватних літаків вже вилетіли з Кишинева. Один з літаків, Gulfstream G200, приземлився в Одесі, другий, Bombardier CRJ-200LR чорного кольору, - полетів у напрямку Росії.

Пізніше в ефірі каналу TV8 з посиланням на джерела в аеропорту журналісти узвали, що другий літак відправився в Москву. На його борту - Сара Шор, Мирон Шор, Маргарита Шор, Клавдія Орлова, Марина Жданова, Юрія Фотеску, Еліс-Розмарі Хорвуд. Це близькі Ілана Шора - лідера партії "Шор", депутата парламенту, бізнесмена.

Також журналістка Наталія Морарь повідомила в ефірі каналу TV8, що на одному з приватних літаків країну планував покинути і лідер Демпартії олігарх Влад Плахотнюк.

На каналі TV8 сказали також, що на одному з молдавських прикордонних пропускних пунктів помітили колишнього прем'єр-міністра країни Юрія Лянке. З січня 2018 року по 8 червня 2019 року він був віце-прем'єром з європейської інтеграції.

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон анулював указ прем'єр-міністра Павла Філіпа про розпуск парламенту, вважаючи, що Філіп не має права виконувати обов'язки президента.

Політична криза в Молдові виникла після виборів у лютому, коли партії не встигли за три місяці сформувати коаліцію і уряд. По закінченню терміну президент заявив, що має право не оголошувати нові вибори. Після цього Конституційний суд відсторонив його від влади, так як той не виконав вимоги Конституції Молдови.