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У Молдові обрали нового прем'єра, суд визнав це неконституційним

Новини » Політика    09.06.2019 - 03:00
У Молдові обрали нового прем'єра, суд визнав це неконституційним
Фото: Майя Санду (Twitter/AVA.MD)

Конституційни суд Молдови раніше постановив, що парламент підлягає розпуску, а президент припустив позачергові вибори

Парламент Молдові, всупереч рішенню Конституційного суду про його розпуск, проголосував за обрання прем'єр-міністром лідера партії "Дія і солідарність" Майї Санду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Незабаром, увечері 8 червня, після голосування уряд під керівництвом Санду приніс присягу. Також призначення Санду підписав президент країни Ігор Додон.

Однак, Конституційний суд постановив, що указ президента Молдови від 8 червня 2019 року про призначення кандидата на посаду прем'єр-міністра оголошений неконституційним.

"Це рішення є остаточним, не підлягає оскарженню, набирає чинності з дня його прийняття та публікується в Офіційному віснику Республіки Молдова", - повідомляється на сайті суду.

Нагадаємо, в Молдові парламентська більшість проголосувала за декларацію "Про захоплену державу", яку підтримав 61 депутат. Представник блоку ACUM Андрій Нестатсе зачитав декларацію, в якій йдеться про анулювання змішаної виборчої системи і висловлюється вотум недовіри Конституційного суду країни.

Раніше, 7 червня 2019, Конституційний суд Молдови ухвалив необхідність розпустити парламент країни через нездатність депутатів сформувати уряд. Президент країни Ігор Додон не підписав відповідний указ, пояснивши це можливістю компромісу. Вже 8 червня новий склад кабміну був сформований ACUM і соціалістами. Однак термін формування уряду закінчився опівночі 8 червня. Тепер президент країни не виключає дострокові вибори парламенту.

Парламент Молдови визнав країну "захопленою державою" У Молдові Конституційний суд постановив розпустити парламент
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