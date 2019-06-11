У Путіна заявили про плани молдавських демократів по федералізації країни

Фото: Дмитро Козак (sputnik.md)

Зокрема, Плахотнюк пропонував проросійській Партії соціалістів створити спільну коаліцію

Віце-прем'єр-міністр Росії Дмитрій Козак, який є спецпредставником президента РФ Володимира Путіна з питань співпраці з Молдовою, заявив, що молдовський олігарх, лідер Демократичної партії Влад Плахотнюк пропонував переорієнтацію країни на Росію. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що Плахотнюк пропонував проросійській Партії соціалістів створити спільну коаліцію. Так, передбачалося врегулювати придністровський конфлікт шляхом федералізації Молдови.

При цьому Плахотнюк підкреслює, що саме Росія, зокрема Козак, пропонував йому вирішити придністровський конфлікт через федералізацію республіки. Однак спецпредставник Путіна запевняє: 3 червня наприкінці зустрічі з представниками Демократичної партії Плахотнюк у присутності своїх соратників у конверті передав пропозиції про умови створення коаліції з Партією соціалістів.

"Ознайомившись зі змістом конверта, ми з подивом побачили пропозиції відверто антиросійської Демпартії про радикальну зміну зовнішньополітичного курсу Молдови з переорієнтацією на Росію і про врегулювання придністровського конфлікту на основі федералізації Молдови", - зазначив віце-прем'єр РФ.

Нагадаємо, Німеччина, Франція, Великобританія, Польща і Швеція закликали до мирного розв'язання політичної кризи в Молдові.

Як писало РБК-Україна раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що ситуація у Молдові є ймовірною загрозою для півдня України.