ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Молдові йде у відставку уряд Філіпа

Новини » Політика    14.06.2019 - 18:01
У Молдові йде у відставку уряд Філіпа
Фото: Павло Філіп (securityconference.de)

14 червня уряд Павла Філіпа пішов у відставку

Уряд Молдовы під керівництвом прем'єр-міністра Павла Філіпа у повному складі йде у відставку. Про це заявив під час брифінгу за підсумками Національного політичної ради Демократичної партії Володимир Чеботар, передає Newsmaker.

За його словами, Демократична партія Молдови не відмовляється від ідеї проведення дострокових виборів і вважає їх єдиним виходом у ситуації, що склалася.

"Це необхідно для того, щоб нова влада була легітимною", - додав він.

Як підкреслив Чеботар, Демпартія залишається єдиною командою і готова працювати ефективно та на благо громадян.

Нагадаємо, політична криза в Молдові виник після виборів у лютому, коли партії не встигли за три місяці сформувати коаліцію і уряду. По закінченню терміну президент заявив, що має право не оголошувати нові вибори. Після цього Конституційний суд відсторонив його від влади, так як той не виконав вимоги Конституції Молдови.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Молдови Ігор Додон анулював указ прем'єр-міністра Павла Філіпа про розпуск парламенту, вважаючи, що Філіп не має права виконувати обов'язки президента.

Крім того, Міністерство закордонних справ України одночасно визнало прем'єр-міністрами Молдови колишнього главу уряду Павла Філіпа і голову нового уряду Майю Санду.

Українцям радять не брати участь у демонстраціях у Молдові МЗС України одночасно називає прем'єрами Молдови Філіпа та Санду
Новини України Молдоваправительствокризис
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся