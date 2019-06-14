У Молдові йде у відставку уряд Філіпа

Фото: Павло Філіп (securityconference.de)

14 червня уряд Павла Філіпа пішов у відставку

Уряд Молдовы під керівництвом прем'єр-міністра Павла Філіпа у повному складі йде у відставку. Про це заявив під час брифінгу за підсумками Національного політичної ради Демократичної партії Володимир Чеботар, передає Newsmaker.

За його словами, Демократична партія Молдови не відмовляється від ідеї проведення дострокових виборів і вважає їх єдиним виходом у ситуації, що склалася.

"Це необхідно для того, щоб нова влада була легітимною", - додав він.

Як підкреслив Чеботар, Демпартія залишається єдиною командою і готова працювати ефективно та на благо громадян.

Нагадаємо, політична криза в Молдові виник після виборів у лютому, коли партії не встигли за три місяці сформувати коаліцію і уряду. По закінченню терміну президент заявив, що має право не оголошувати нові вибори. Після цього Конституційний суд відсторонив його від влади, так як той не виконав вимоги Конституції Молдови.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Молдови Ігор Додон анулював указ прем'єр-міністра Павла Філіпа про розпуск парламенту, вважаючи, що Філіп не має права виконувати обов'язки президента.

Крім того, Міністерство закордонних справ України одночасно визнало прем'єр-міністрами Молдови колишнього главу уряду Павла Філіпа і голову нового уряду Майю Санду.