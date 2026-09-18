В Молдове прогремел загадочный взрыв: полиция проверяет села возле Кишинева (видео)
Возле молдавской деревни Колоница, граничащей с Кишиневом, ночью 18 сентября неожиданно раздался мощный взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный инспекторат полиции Молдовы и местные СМИ.
О взрыве сообщили местные жители
О громком звуке в полицию сообщили местные жители около четырех часов утра. По имеющейся информации, взрыв произошел в юго-западной части села Колоница в направлении села Тогатино.
Полиция сразу же выехала в указанные районы и проверила населенные пункты Колоница и Хумулешты, однако никаких следов взрыва там не обнаружила. Дополнительные проверки проводятся и в селах Долинне и Максимовка.
Мэр села Колоница Анжела Запорожян уточнила, что сам взрыв произошел не на территории ее населенного пункта.
Полиция изучает видео и подключила дроны
Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеуцяну рассказал журналистам, что полиция изучает и другие видеозаписи, чтобы точно установить место взрыва.
"Может дойти до того, что придется проверить еще несколько участков", - отметил Чернеуцяну.
По его словам, на место направили дополнительных полицейских, а для поиска источника взрыва задействовали дроны.
Министерство обороны Молдовы заявило изданию NewsMaker, что в ночь на 18 сентября не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны.
Прошло уже 6 часов, а о причинах взрыва пока ничего не известно.
Несколько дней назад власти временно закрывали часть неба из-за залетевшего со стороны Украины дрона - из-за этого задержали несколько авиарейсов.
Напомним, ранее глава Службы информации и безопасности Молдовы также сообщал, что Кремль вербует молдавских граждан за 20-100 евро для диверсионных задач, значительная часть которых связана с Украиной.