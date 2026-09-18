ua en ru
Пт, 18 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Молдове прогремел загадочный взрыв: полиция проверяет села возле Кишинева (видео)

12:13 18.09.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
В Молдове прогремел загадочный взрыв: полиция проверяет села возле Кишинева (видео) Иллюстративное фото: под Кишиневом местные слышали взрыв (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Возле молдавской деревни Колоница, граничащей с Кишиневом, ночью 18 сентября неожиданно раздался мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный инспекторат полиции Молдовы и местные СМИ.

О взрыве сообщили местные жители

О громком звуке в полицию сообщили местные жители около четырех часов утра. По имеющейся информации, взрыв произошел в юго-западной части села Колоница в направлении села Тогатино.

Полиция сразу же выехала в указанные районы и проверила населенные пункты Колоница и Хумулешты, однако никаких следов взрыва там не обнаружила. Дополнительные проверки проводятся и в селах Долинне и Максимовка.

Мэр села Колоница Анжела Запорожян уточнила, что сам взрыв произошел не на территории ее населенного пункта.

Полиция изучает видео и подключила дроны

Глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернеуцяну рассказал журналистам, что полиция изучает и другие видеозаписи, чтобы точно установить место взрыва.

"Может дойти до того, что придется проверить еще несколько участков", - отметил Чернеуцяну.

По его словам, на место направили дополнительных полицейских, а для поиска источника взрыва задействовали дроны.

Министерство обороны Молдовы заявило изданию NewsMaker, что в ночь на 18 сентября не зафиксировало нарушения воздушного пространства страны.

Прошло уже 6 часов, а о причинах взрыва пока ничего не известно.

Несколько дней назад власти временно закрывали часть неба из-за залетевшего со стороны Украины дрона - из-за этого задержали несколько авиарейсов.

Напомним, ранее глава Службы информации и безопасности Молдовы также сообщал, что Кремль вербует молдавских граждан за 20-100 евро для диверсионных задач, значительная часть которых связана с Украиной.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Молдова Взрыв Кишинев
Новости
В результате обстрела Киевщины пострадала целая семья, раненые дети (фото)
В результате обстрела Киевщины пострадала целая семья, раненые дети (фото)
Аналитика
Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Раскачивать ситуацию перед зимой – неблагодарное дело: интервью с Игорем Тереховым