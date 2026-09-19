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В Молдову снова залетели дроны во время атаки РФ на Украину

12:16 19.09.2026 Сб
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В Молдову снова залетели дроны во время атаки РФ на Украину Фото: в Молдову снова залетели дроны во время атаки РФ на Украину (Getty Images)
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В Молдове утром 19 сентября в районе Штефан-Водэ зафиксировала несколько неизвестных дронов, нарушивших воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пограничной полиции Молдовы.

Патрули пограничников проводят в этом районе тщательные проверки для выяснения всех обстоятельств произошедшего ночью, а также поиска возможных обломков или упавших фрагментов.

По данным молдавских пограничников, около полуночи в районе населенного пункта Капланы Штефан-Воде была замечена группа неизвестных беспилотников.

Два летательных аппарата пересекли воздушное пространство Молдовы, двигаясь в направлении сел Оленешты - Чистоводное. В то же время еще один дрон зафиксировали непосредственно над деревней Капланы – он летел со стороны Крокмаза, а затем покинул территорию страны.

Также в 5:19 утра украинская сторона сообщила молдавским пограничникам о том, что примерно в 1,5-2 км от государственной границы (в районе украинского села Троицкое) зафиксировала падение неизвестного объекта, после чего произошло его возгорание.

Инциденты в воздушном пространстве Молдовы

Напомним, ночью 18 сентября у молдавской деревни Колоница, граничащей с Кишиневом, раздался мощный загадочный взрыв.

Местные жители услышали громкий звук около четырех утра, после чего полиция начала проверку близлежащих территорий.

Минобороны Молдовы не смогло зафиксировать упавший у Кишинева боевой беспилотник со взрывчаткой из-за его высокой скорости и малой высоты полета.

Это уже не первая подобная ситуация в Молдове за последнее время.

Ранее, 12 сентября, Молдова была вынуждена временно закрыть часть воздушного пространства. Тогда ограничения ввели из-за неизвестного беспилотника, который залетел на территорию страны со стороны Украины.

Из-за этого инцидента в аэропорту Кишинева пришлось задержать несколько авиарейсов.

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