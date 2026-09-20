В Молдове сообщили о пролете и взрыве неизвестных объектов

Местные жители двух районов Молдовы сообщили о вероятных беспилотных летательных аппаратах в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Молдовы.

Согласно информации полиции, около 01:50 ночи в полицию города Оргиев обратился житель села Березлоджи, который сообщил, что заметил в небе летающий объект, похожий на дрон.

Позже, около 02:00, в полицию города Калараш обратился житель села Деренеу, который сообщил, что увидел в небе яркий свет, за которым раздался взрыв.

Правоохранители проводят проверки в указанных районах. По результатам предварительного расследования и осмотра местности, в том числе за пределами населенных пунктов, не было обнаружено обломков, следов удара или пожаров, подтверждающих взрыв на земле или падение какого-либо объекта.