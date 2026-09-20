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В Молдове сообщили о пролете и взрыве неизвестных объектов

10:11 20.09.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В Молдове сообщили о пролете и взрыве неизвестных объектов Иллюстративное фото: в Молдове сообщили о пролете и взрыве неизвестных объектов (facebook.com/politiarepubliciimoldovа)
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Местные жители двух районов Молдовы сообщили о вероятных беспилотных летательных аппаратах в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Молдовы.

Согласно информации полиции, около 01:50 ночи в полицию города Оргиев обратился житель села Березлоджи, который сообщил, что заметил в небе летающий объект, похожий на дрон.

Позже, около 02:00, в полицию города Калараш обратился житель села Деренеу, который сообщил, что увидел в небе яркий свет, за которым раздался взрыв.

Правоохранители проводят проверки в указанных районах. По результатам предварительного расследования и осмотра местности, в том числе за пределами населенных пунктов, не было обнаружено обломков, следов удара или пожаров, подтверждающих взрыв на земле или падение какого-либо объекта.

Инциденты в воздушном пространстве Молдовы

Напомним, в Молдове утром 19 сентября в районе Штефан-Воде зафиксировала несколько неизвестных дронов, нарушивших воздушное пространство страны.

Ночью 18 сентября у молдавской деревни Колоница, граничащей с Кишиневом, раздался мощный загадочный взрыв.

Местные жители услышали громкий звук около четырех утра, после чего полиция начала проверку близлежащих территорий.

Минобороны Молдовы не смогло зафиксировать упавший у Кишинева боевой беспилотник со взрывчаткой из-за его высокой скорости и малой высоты полета.

Ранее, 12 сентября, Молдова была вынуждена временно закрыть часть воздушного пространства. Тогда ограничения ввели из-за неизвестного беспилотника, который залетел на территорию страны со стороны Украины.

Из-за этого инцидента в аэропорту Кишинева пришлось задержать несколько авиарейсов.

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