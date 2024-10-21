В Молдове на выборах лидирует Санду, на референдуме разрыв сокращается

По состоянию на сейчас было обработано уже 2108 из 2219 протоколов на президентских выборах, состоявшихся в Молдове в воскресенье, 20 октября. Это составляет ровно 95%.

Так, Санду набирает 39.85% (562140), ее главный конкурент на выборах - пророссийский политик Александр Стояногло - 27.71% (388801). А лидер "Нашей партии" Ренато Усатый имеет 13.74% (193865).

Вместе с тем по референдуму разрыв между "За" и "Против" евроинтеграции Молдовы в последние несколько часов сокращается. Это связано с тем, что начали активно считать зарубежные участки, где подавляющее большинство выступает за евроинтеграцию.

Следовательно, можно констатировать, что пока результат конституционного референдума в Молдове невозможно предусмотреть.

Отметим, сейчас обработано 2114 из 2219 протоколов по референдуму, что составляет 95.27%. "Да" сказали 48.20% (656292) участников, а "Нет" - 51.80% (705307).

Выборы и референдум в Молдове

Напомним, вчера, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы и референдум о вступлении страны в Евросоюз.

Ранее в правительстве этой страны отметили, что РФ потратила около 100 млн. евро с целью сорвать выборы и референдум в Молдове.

Подробно о том, какие ожидания от выборов и референдума в Молдове, и есть ли риск реванша пророссийских сил в этой стране, - читайте в материале РБК-Украина.

По данным американского Института изучения войны (ISW), пророссийские силы в Молдове могут в ближайшее время организовать протесты после выборов президента и референдума.