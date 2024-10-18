Все против Санду. Чего ждать от выборов в Молдове и будет ли российский реванш

В воскресенье, 20 октября, в Молдове состоятся президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС. Какие шансы у кандидатов и чем грозит возможный реванш пророссийских сил – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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20 сентября в Молдове пройдут президентские выборы. И от них в этот раз зависит куда больше обычного. По результатам голосования станет известен ответ на крайне важный вопрос: одержит ли Кремль очередную политическую победу на южных границах Украины.

Для Украины возможный проигрыш нынешней проевропейской президентки Маи Санду будет точно означать появление новой проблемы с юга.

"Это существенно усложнит взаимодействие с соседней республикой. Может усугубить ситуацию с точки зрения двусторонних отношений и хорошие договоренности по транзиту украинских товаров, в том числе по железной дороге, через Приднестровье к южным украинским портам, которые используются для экспорта. Также будет проблема с поставками вооружений на территорию Украины", – говорит РБК-Украина политический аналитик, управляющий партнер PGR Consulting Group LLC Руслан Рохов.

В то же время, от Молдовы Украина получает крайне ограниченную гуманитарную помощь, военной же фактически нету. Даже чувствительный для Киева вопрос фактического российского сателлита – самопровозглашенного Приднестровья, большинство молдавских политиков пытаются обходить. Хотя президент страны Майя Санду публично регулярно выражает поддержку Украине.

Одна из причин столь подчеркнутой нейтральности состоит в том, что Молдова остается политически разделенной. В стране до сих пор имеют большое влияние либо открыто пророссийские силы, либо замаскированные агенты Кремля.

Планы Санду и оппозиции на выборах

В целом, предвыборную ситуацию в Молдове можно описать как "забег Маи Санду на второй срок с препятствиями". Это тест на доверие к проевропейскому руководству Молдовы, ведь Майя Санду находится на посту президента с 2020 года. И рейтинги действительно дают ей серьезные шансы на победу.

Агитация по Александру Стояногло (фото: Getty Images)

Согласно опросу Aspen Institute/Watchdog Moldova от 7 октября, Санду имеет рейтинг 36,1%. На втором месте – выдвиженец Партии социалистов, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло с 10,1%, за ним – популист Ренато Усатый с 7,5%. Независимая кандидатка, бывшая башкан Гагаузии (автономный регион на юге Молдовы – ред.) Ирина Влах получает 4,1%.

Все трое главных соперников Санду раньше были связаны с Россией, но сейчас не делают на этом акцента.

"Нет явного прокремлевского нарратива в этой кампании, хотя в целом по комментариям, которые дают кандидаты, по тому что они обещают, по главным лозунгам можно судить о том, за какие ценности они выступают. Например, ни один из кандидатов, кроме Маи Санду и Октавиана Цику, не говорит какое его отношение к происходящему в Украине. Что дает нам право относить их к категории Путинферштейеров", – говорит политический аналитик, бывший представитель Молдавии в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре.

Putinversteher переводится с немецкого как "те, кто понимает Путина". Это обобщающее название пророссийских сил в Европе от "Альтернативы Германии" до "Национального объединения" Марин Ле Пен во Франции и других крайних правых или крайних левых партий. Кандидаты от таких политических сил выступают за безусловный мир, прекращение огня, что в конечном счете означает капитуляцию Украины и мир на условиях России.

Но, как видно из опросов, Майя Санду не набирает более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. И именно на это делает ставку оппозиция. Пророссийские силы избрали стратегию – идти на выборы разными колоннами, зная политические реалии Молдовы, когда кандидата могут достаточно просто снять с выборов.

Так случилось в ноябре 2023 года, за два дня до местных выборов. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подписал решение о том, чтобы снять партию "Шанс" с выборов и отменить регистрацию всех ее кандидатов. Эта политсила принадлежит Илану Шору – одиозному беглому олигарху, который осужден в Молдове за участие в краже 1 млрд евро из банковской системы и сейчас скрывается в Москве.

Ранее политик возглавлял партию, носившую его же фамилию - "Шор". Весной прошлого года Конституционный суд Молдовы объявил ее "неконституционной". Однако Шор на такой случай купил запасную партию "Шанс" с такой же символикой, как и "Шор". И даже после снятия второй партии об окончательном поражении Шора нельзя говорить. Он подготовил кандидатов-дублеров. Поэтому в условиях Молдовы такой политический беспредел, как бы к нему ни относиться, был одним из немногих способов заблокировать откровенно пророссийские силы.

Под президентские выборы Шор пытался продвинуть нового кандидата Василия Боля, а также создать уже третий блок партий – "Победа". Однако и кандидату, и блоку партий отказали в регистрации.

Илан Шор во время презентации политического блока "Победа" в Москве (фото: росСМИ)

"Если бы был известен единый кандидат от Кремля, его бы текущие власти республики Молдова сняли бы с выборов. Как это произошло с Василием Боля, который был конкретно аффилирован с группой партий, которую курирует Илан Шор",– говорит Рохов.

По его словам, Илан Шор остается основным финансистом политического реванша России в Молдове. Он, в частности, выступает в качестве администратора в организации электоральных сеток скупки избирателей.

"У него в сетке более 130 тысяч граждан республики Молдова, которые ежемесячно получают финансирование общим объемом около 15 млн долларов. Это не учитывая, что есть еще расходы на средства массовой информации, подконтрольные телеграмм-каналы, работу пропагандистов, штабов", – говорит эксперт.

В день выборов все 130 тысяч должны проголосовать за кандидата, которого укажут координаторы Шора.

Все эти факты стали известны благодаря расследованиям журналистов и молдавских властей.

Итак, Майя Санду противостоит целая группа пророссийских кандидатов, охватывающих большинство электорального спектра. В случае второго тура все они должны объединиться вокруг одного, который останется в гонке. Скорее всего, таким кандидатом станет Александр Стояногло, бывший генпрокурор Молдовы. На выборы его выдвинула партия социалистов во главе с пророссийским экс-президентом страны Игорем Додоном.

Несмотря на имеющийся рейтинг чуть более 10%, он имеет вполне реальные шансы победить. Во втором туре большую роль играют антирейтинги, ведь избиратели голосуют не столько "за", сколько "против". С другой стороны, электоральная сетка в 130 тысяч голосов – это даже для большой Украины много. А в гораздо меньшей Молдове речь идет о 10% избирателей.

Референдум как политическая технология и символ

Чтобы обойти такую ловушку, в команде Маи Санду делают ставку на победу в первом туре. "Чистые" рейтинги ей этого сделать не разрешают. Так что один из выходов – привести на участки как можно больше "своих" избирателей. Это существенный фактор, ведь, как правило, на президентских выборах в Молдове явка составляет около 50%. Это означает, что почти половина сторонников того или иного кандидата остается дома. Чтобы мобилизовать этот резерв, в команде Май Санду объявили референдум о вступлении в Европейский Союз, который пройдет одновременно с первым туром выборов.

"Можно констатировать, что одновременный референдум с президентскими выборами – это политтехнологический ход для того, чтобы увязать европейский выбор с победой конкретного кандидата на пост президента. Чтобы иметь большую вероятность победить в первом туре", – говорит Рохов.

Согласно опросу CBS-Axa, европейский вектор Республики Молдова поддерживают 63% населения. Против – 32%. Не определились 3,2%. При этом, доля тех, кто планирует проголосовать на референдуме составляет 68,3%. Однако хватит ли этих голосов для победы в первом туре – останется интригой до самого дня голосования.

Сам по себе референдум консультативный, но даже в такой форме он будет иметь немаловажное символическое значение.

"Если сейчас референдум провалится, это позволит оппонентам евроинтеграции и Кремлю усилить пропагандистское давление на Молдову, заявляя о том, что правительство тянет страну туда, куда народ не хочет. Если референдум состоится, это укрепит проевропейский курс и придаст новые силы проевропейским партиям" – говорит Тулбуре.

Оппозиция пытается провалить референдум, используя все те же сети избирателей и агрессивную пропаганду. Однако, здесь нет единства. По словам Тулбуре, часть пророссийских сил призывает прийти и проголосовать на референдуме, часть – не брать бюллетень на участках.

Протест против проевропейского курса Молдовы, организованный партией "Шор" (фото: Getty Images)

Так же в контексте референдума активизировалась проблема Приднестровья. Первая попытка дестабилизировать Молдову через эту непризнанную республику состоялась в марте этого года. Тогда "съезд местных депутатов" Приднестровья обратился к России, а также к другим странам и организациям за защитой, якобы из-за экономической блокады со стороны Молдовы. Тогда обращение осталось без ответа. Не в последнюю очередь, потому, что местные приднестровские элиты не желали лезть на рожон и полноценно включаться в конфликт по указанию Кремля.

Сейчас Приднестровье обвинило Молдову в нежелании учитывать голоса жителей непризнанной республики на референдуме. Более того, в заявлении внешнеполитического ведомства Приднестровья говорится даже о возможности провести свой собственный референдум.

Официальные власти Молдовы заявили, что "это манипуляция, вероятнее всего, выполнена по указанию внешних сил". Вместе с тем, вблизи Приднестровья в так называемой зоне безопасности будут открыты три десятка участков для приднестровцев.

На президентских выборах "карту Приднестровья" активно не разыгрывали, но этого нельзя исключать в будущем.

Интрига на будущее

Кто бы ни выиграл президентские выборы, для Молдовы политическая турбулентность еще продлится по крайней мере в течение следующего года. Вслед за президентскими пройдут парламентские выборы. Формально это должно произойти до осени, однако собеседники РБК-Украина не исключают, что выборы пройдут раньше.

"Именно парламент формирует правительство, фактически официальную политику Молдовы по всем внутренним вопросам. И здесь мы видим значительно большие угрозы, чем на президентских выборах. Если у президентских выборов шанс победить Санду имеет 50 на 50, то возможность ее партии сформировать монобольшинство, как это было в этом составе парламента, близка к нулю", – говорит Рохов.

Сейчас партия Маи Санду PAS достигла своего электорального потолка в 30-33%, поэтому для формирования коалиции ей потребуются союзники. Проблема в том, что проевропейских партий, которые смогли бы преодолеть проходной барьер, пока нет.

В то же время оппозиционные силы, отличившиеся во время президентской кампании, имеют большие шансы попасть в парламент. И, наконец, сетки Шора позволяют ему завести своих людей под любым брендом.

"Следовательно, сегодня в интересах Украины появление новых политических сил в Молдове, в электоральном центре и справа, для того, чтобы они зашли в парламент. Чтобы вместе с PAS иметь шанс сформировать проевропейское большинство", – отмечает Рохов".

В Молдове поставлено на карту очень много. Так что буквально в ближайшем будущем может появиться еще больше крутых поворотов, на которые придется реагировать из Киева.

При написании материала использовались данные социологических опросов, публикации молдавских медиа NewsMaker, Balkan Insight, Reuters, комментарии политического аналитика, управляющего партнера PGR Consulting Group LLC Руслана Рохова и политического аналитика, бывшего представителя Молдовы в Совете Европы и ООН Алексея Тулбуре.