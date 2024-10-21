У Молдові на виборах лідирує Санду, на референдумі розрив скорочується

Станом на зараз було оброблено вже 2108 з 2219 протоколів на президентських виборах, що відбулися в Молдові у неділю, 20 жовтня. Це складає рівно 95%.

Так, Санду набирає 39.85% (562140), її головний конкурент на виборах - проросійський політик Олександр Стояногло - 27.71% (388801). А лідер "Нашої партії" Ренато Усатий має 13.74% (193865).

Разом з тим по референдуму наразі розрив між "За" і "Проти" євроінтеграції Молдови в останні кілька годин скорочується. Це пов'язано з тим, що почали активно рахувати закордонні дільниці, де переважна більшість виступає за євроінтеграцію.

Відтак можна констатувати, що поки результат конституційного референдуму у Молдові неможливо передбачити.

Зазначимо, зараз оброблено 2114 з 2219 протоколів по референдуму, що складає 95.27%. "Так" сказали 48.20% (656292) учасників, а "Ні" - 51.80% (705307).

Вибори та референдум у Молдові

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, у Молдові відбулися президентські вибори та референдум про вступ країни до Євросоюзу.

Раніше в уряді цієї країни зазначили, що РФ витратила близько 100 млн євро з метою зірвати вибори та референдум у Молдові.

Детальне про те, які очікування від виборів та референдуму у Молдові, та чи є ризик реваншу проросійських сил у цій країні, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), проросійські сили у Молдові можуть найближчим часом організувати протести після виборів президента та референдуму.