В ISW рассказали о выходках агентов Кремля и нарушениях на выборах в Молдове
Выборы президента Молдовы и референдум о вступлении страны в Европейский Союз считаются состоявшимися. Однако пророссийские силы могут в ближайшее время организовать протесты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
В отчете отметили, что действующий президент страны Майя Санду имеет все шансы переизбраться на второй срок. Референдум в случае его проведения изменит Конституцию, определив членство в ЕС как одну из "стратегических целей Молдовы". Явка избирателей превысила необходимый минимум в 33%, следовательно, результаты президентских выборов и референдума будут считаться действительными.
"Хотя Молдова продвигается на пути к европейской интеграции благодаря выборам и референдуму 20 октября, Кремль продолжит свои усилия, направленные на саботаж вступления Молдовы в ЕС и дестабилизацию молдавской демократии в течение следующего десятилетия", - считают в ISW.
Нарушения на во время выборов
В отчете также рассказали о сообщениях властей Молдовы о нескольких попытках нарушений избирательного законодательства, включая попытки пророссийских элементов повлиять на результаты выборов и дестабилизировать страну с помощью насильственных протестов и других подобных действий.
Генеральная инспекция полиции Молдовы сообщила, что по состоянию на 18:30 по местному времени в стране было зафиксировано 113 нарушений избирательного законодательства, в том числе фотографирование и повреждение бюллетеней и организация подвоза избирателей.
В ЦИК Молдовы сообщили, что "наблюдатели" от неопределенных пророссийских молдавских политических партий обратились с просьбой предоставить им доступ к избирательным участкам в России и Румынии. Но власти отказали им в этом, поскольку они не успели официально зарегистрироваться в качестве наблюдателей до установленного срока.
Министерство иностранных дел Молдовы 20 октября заявило, что неустановленные лица "искусственно" создали большие очереди на двух избирательных участках в России в рамках попыток незаконно доставить избирателей на участки.
Молдавское информационное агентство IPN сообщило, что неустановленные лица раздавали молдавским избирателям на избирательном участке в Москве "приглашения" в ресторан. По их словам, это мероприятие организовали посольство Молдовы в России, хотя представители посольства это отрицали.
Прокремлевский "Культурно-просветительский центр Молдовы", который связан с молдавским оппозиционным политиком Иланом Шором и находится под санкциями США, предлагал избирателям в Москве карточки "Гражданин Молдовы в России". Им предлагали бесплатные услуги, такие как интернет, медицинские, юридические и банковские услуги в России.
Кроме того, молдавские СМИ сообщили об угрозе взрыва на избирательном участке в Италии, но не указали ответственного за это субъекта.
Угроза протестов после выборов
Директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александру Мустяца 17 октября сообщил, что связанные с группой "Вагнера" иностранные инструкторы, подготовили группу из около 100 молодых пророссийски настроенных молдаван в "партизанских лагерях" на территории Сербии и Боснии и Герцеговине.
Мустяца заявил, что молдаване научились противостоять правоохранительным органам, использовать оружие и предметы для нанесения несмертельных ранений, пользоваться самодельными взрывными устройствами, а также управлять дронами со взрывным оборудованием.
Молдавская полиция также сообщила, что более 300 молдаван узнали о тактике протестов на тренировочном полигоне под Москвой и что некоммерческая организация Илана Шора "Евразия" финансировала эти тренинги.
"Кремлевские власти и прокремлевские молдавские актеры могут планировать разжечь протесты после выборов как часть усилий по дестабилизации молдавского общества и дискредитации результатов выборов", - говорится в отчете ISW.
Выборы и референдум в Молдове
В воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы и референдум о вступлении страны в Европейский Союз.
МИД Молдовы открыло только два избирательных участка в России, хотя ЦИК предлагала открыть пять участков. На обоих в течение дня наблюдались очереди.
Накануне голосования в молдавском правительстве отметили, что Кремль потратил около 100 млн евро чтобы сорвать выборы и референдум.
Об ожиданиях от выборов в Молдове и есть ли риск пророссийского реванша, - читайте в аналитическом материале РБК-Украина.
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