В Молдове отстранили от выборов партию, глава которой посягала на Одесскую область

В Молдове пророссийскую партию "Великая Молдова" (Moldova Mare) во главе со скандальной Викторией Фуртуне сняли с парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV8 .

Центральная избирательная комиссия поддержала отстранение от выборов Moldova Mare - шесть членов были "за" еще трое - воздержались

Предложил снять с выборов пророссийскую партию заместитель председателя ЦИК Павел Постике, поскольку она выступает правопреемницей партии "Шор", которую признали антиконституционной.

Причиной отстранения партии стала непрозрачность финансирования: выявлены неотражённые в отчетности денежные и материальные ресурсы, поступления из-за рубежа, а также факты предоставления избирателям денег, товаров, услуг и прочих выгод с целью подкупить их.

Кроме того, Moldova Mare обвинили в сотрудничестве с представителями других политических сил, связанных с Шором, через участие в замаскированном избирательном блоке.

Фуртуне рассказала, что она обжалует такое решение в Апелляционном суде.

Стоит заметить, что ранее Виктория Фуртуне призывала аннексировать историко-географический регион Буджак на юге Одесской области, чтобы Молдова получила выход к морю.