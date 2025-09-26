В Молдове отстранили от выборов партию, глава которой посягала на Одесскую область
В Молдове пророссийскую партию "Великая Молдова" (Moldova Mare) во главе со скандальной Викторией Фуртуне сняли с парламентских выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV8.
Центральная избирательная комиссия поддержала отстранение от выборов Moldova Mare - шесть членов были "за" еще трое - воздержались
Предложил снять с выборов пророссийскую партию заместитель председателя ЦИК Павел Постике, поскольку она выступает правопреемницей партии "Шор", которую признали антиконституционной.
Причиной отстранения партии стала непрозрачность финансирования: выявлены неотражённые в отчетности денежные и материальные ресурсы, поступления из-за рубежа, а также факты предоставления избирателям денег, товаров, услуг и прочих выгод с целью подкупить их.
Кроме того, Moldova Mare обвинили в сотрудничестве с представителями других политических сил, связанных с Шором, через участие в замаскированном избирательном блоке.
Фуртуне рассказала, что она обжалует такое решение в Апелляционном суде.
Стоит заметить, что ранее Виктория Фуртуне призывала аннексировать историко-географический регион Буджак на юге Одесской области, чтобы Молдова получила выход к морю.
Выборы в Молдове
Напомним, в это воскресенье, 28 сентября, в Молдове пройдут парламентские выборы.
Президент Молдовы Майя Санду уже предупреждала, что Россия различными методами пытается повлиять на их результат.
По словам Санду, если пророссийские силы победят, что РФ сможет использовать Молдову как плацдарм для вторжения в Одесскую область.
Детальнее о предстоящих выборах - в материале РБК-Украина.