В Молдове продлили временную защиту для украинцев: сколько продлится

По данным СМИ, решение принято в связи с присоединением Молдовы к продленному режиму временной защиты в Европейском Союзе, который будет действовать до 4 марта 2027 года.

В МВД страны заявили, что Молдова и в дальнейшем будет обеспечивать "безопасные и эффективные условия" для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за полномасштабной войны. Ведомство также отметило продолжение сотрудничества с государственными учреждениями, местными властями и международными партнерами для реализации программ поддержки.

По данным молдавских властей, по состоянию на сентябрь 2024 года около 60% украинских беженцев уже трудоустроены в стране.