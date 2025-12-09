UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Молдові продовжили тимчасовий захист для українців: скільки триватиме

Ілюстративне фото: у Молдові продовжили тимчасовий захист для українців (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило, що країна продовжить механізм тимчасового захисту для біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на NewsMaker.

За даними ЗМІ, рішення ухвалене у зв’язку з приєднанням Молдови до продовженого режиму тимчасового захисту в Європейському Союзі, який діятиме до 4 березня 2027 року.

У МВС країни заявили, що Молдова й надалі забезпечуватиме "безпечні та ефективні умови" для українців, які змушені були залишити свої домівки через повномасштабну війну. Відомство також наголосило на продовженні співпраці з державними установами, місцевою владою та міжнародними партнерами для реалізації програм підтримки.

За даними молдовської влади, станом на вересень 2024 року близько 60% українських біженців уже працевлаштовані в країні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Державна міграційна служба України спільно з Міністерством внутрішніх справ започаткували роботу відокремленої філії ДП "Документ" у місті Кишинів у Республіці Молдова.

Також варто нагадати, що "транспортний безвіз" із Молдовою для українських вантажівок діятиме ще щонайменше два роки. Жодних дозволів на перевезення не буде потрібно.

Війна в Україні