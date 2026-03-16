RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Молдове объявили экологическую тревогу после удара РФ по Днестровской ГЭС

05:45 16.03.2026 Пн
2 мин
Кишинев столкнулся с масштабной проблемой, которая может повлиять на повседневную жизнь миллиона граждан
aimg Никончук Анастасия
Фото: Майя Санду (GettyImages)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российская атака на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к экологической угрозе для реки Днестр и может повлиять на водоснабжение страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Молдовы на платформе X (Twitter).

Читайте также: Удар РФ вызвал загрязнение Днестра: есть угроза для Молдовы

По словам главы Молдовы, последствия удара по Новоднестровской гидроэлектростанции в Черновицкой области, который произошел 7 марта, уже привели к разливу нефти в реке.

"Атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию в Украине привела к разливу нефти в реку Днестр, что угрожает водоснабжению Молдовы. Мы объявили экологическую тревогу и действуем для защиты нашего народа", – написала политик.

Президент Молдовы подчеркнула, что ответственность за случившееся лежит на России.

"Россия несет полную ответственность", – подчеркнула Санду.

Что известно о загрязнении Днестра

После атаки российской армии по Днестровской ГЭС специалисты обнаружили в воде следы технических масел.

По предварительным данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, загрязнение может быть связано с утечкой ракетного топлива.

Потоки загрязненной воды распространились вниз по течению Днестра. В частности, следы загрязнения зафиксированы в районе молдавского села Наславча.

Реакция Молдовы и международные обращения

На фоне экологических рисков правительство Молдовы уже обратилось за поддержкой к Европейскому Союзу, как сообщил премьер-министр страны Александру Мунтяну.

Кроме того, Украина и Молдова договорились совместно обратиться к международным организациям с призывом осудить действия России, которые привели к повреждению гидроэнергетической инфраструктуры и загрязнению Днестра.

Напоминаем, что президент Молдовы Майя Санду отменила указ о помиловании гражданина страны, который ранее был осужден, а позже оказался одним из организаторов покушений на известных украинских деятелей. Он вышел на свободу в 2022 году после подписанного главой государства решения о помиловании.

Отметим, что бывший министр обороны Молдовы Виталий Маринуца заявил, что Украине необходимо сохранять военное присутствие вблизи Приднестровья, поскольку российский контингент, размещенный в этом регионе, может представлять угрозу возможной дестабилизации.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
МолдоваМайя СандуВойна в Украине