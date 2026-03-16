У Молдові оголосили екологічну тривогу після удару РФ по Дністровській ГЕС

За словами глави Молдови, наслідки удару по Новодністровській гідроелектростанції в Чернівецькій області, що стався 7 березня, вже призвели до розливу нафти в річці.

"Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до розливу нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови. Ми оголосили екологічну тривогу і діємо для захисту нашого народу", - написала політик.

Президент Молдови підкреслила, що відповідальність за те, що трапилося, лежить на Росії.

"Росія несе повну відповідальність", - підкреслила Санду.

Що відомо про забруднення Дністра

Після атаки російської армії по Дністровській ГЕС фахівці виявили у воді сліди технічних мастил.

За попередніми даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, забруднення може бути пов'язане з витоком ракетного палива.

Потоки забрудненої води поширилися вниз за течією Дністра. Зокрема, сліди забруднення зафіксовано в районі молдавського села Наславча.

Реакція Молдови та міжнародні звернення

На тлі екологічних ризиків уряд Молдови вже звернувся по підтримку до Європейського Союзу, як повідомив прем'єр-міністр країни Александру Мунтяну.

Крім того, Україна і Молдова домовилися спільно звернутися до міжнародних організацій із закликом засудити дії Росії, які призвели до пошкодження гідроенергетичної інфраструктури та забруднення Дністра.