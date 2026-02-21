Санду отозвала помилование осужденного в РФ гражданина Молдовы
Один из задержанных граждан Молдовы, которые являются фигурантами дела о подготовке заказных убийств общественных деятелей и политиков Украины, вышел на свободу после помилования президентом Майей Санду в 2022 году. Теперь она отозвала этот указ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ziare.com.
Среди задержанных в подготовке покушений был граждан Молдовы Николае Шепель, который в 2017 году получил приговор в России за наркоторговлю.
В 2019 году его перевели отбывать наказание в Молдову, а в 2022 году он вышел на свободу по помилованию президента после соответствующего ходатайства осужденного и прокуратуры.
В администрации Санду сообщили, что она отозвала решение о помиловании Шепеля "после появления новой информации о вероятных связях помилованного с преступной группировкой", что "противоречит предпосылкам, которые были основанием для предоставления помилования".
Администрация президента объяснила, что акт помилования был предоставлен на основании обстоятельств, которые больше не считаются действительными, учитывая новую информацию.
Спецслужбы РФ готовили ликвидацию известных украинских деятелей
Напомним, вчера, 20 февраля, стало известно, что Национальная полиция, СБУ и правоохранители Молдовы предупредили серию резонансных убийств публичных, военных и политических деятелей Украины. Их готовили российские спецслужбы.
По данным правоохранителей, для выполнения указаний российских спецслужб вербовали граждан Молдовы, которых в дальнейшем направляли в Украину для выполнения целевых ликвидаций.
Уже на территории Украины они собирали подробную информацию о потенциальных "объектах": места проживания и работы, маршруты передвижения, места пребывания, а также прорабатывали возможные способы совершения убийства.
После этого ждали указаний от куратора, который поддерживал связь с российскими спецслужбистами.
Одной из целей РФ был представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.