ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Удар РФ вызвал трансграничное загрязнение Днестра: есть угроза для Молдовы

15:50 12.03.2026 Чт
2 мин
Удар РФ вызвал трансграничное загрязнение Днестра: есть угроза для Молдовы
aimg Ірина Глухова
Удар РФ вызвал трансграничное загрязнение Днестра: есть угроза для Молдовы

После российской атаки на Днестровскую ГЭС произошла утечка технических масел в реку Днестр. Загрязнение распространилось в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Читайте также: "Искандеры", "Калибры" и не только. Чем РФ атаковала Украину и сколько ракет сбила ПВО

Как отметили в Минэкологии, Россия продолжает совершать международные экологические преступления, используя войну, как инструмент разрушения экосистем и создания трансграничных экологических угроз.

Так, 10 марта 2026 года в реке Днестр в районе села Лядова Ярышевской общины Могилев-Подольского района Винницкой области были обнаружены пятна технических масел после ракетно-дроновой атаки РФ на Украину.

По предварительным данным, загрязнение связано с утечкой трансформаторных масел из инфраструктурных объектов в районе Днестровской ГЭС в Черновицкой области, что произошло в результате атаки 7 марта.

Масляные пятна распространились вниз по течению реки, в частности в районе села Наславча Республики Молдова.

"Минэкономики в рамках деятельности Днестровской комиссии выступает центральным координатором межведомственного и международного взаимодействия по реагированию на эту экологическую угрозу", - говорится в сообщении.

В Винницкой и Одесской областях состоялись заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), на которых определили комплекс мероприятий для локализации и утилизации загрязнения Днестра.

После согласования действий с молдавской стороной подразделения ГСЧС начнут практические работы: установление заградительных боновых линий и применение сорбентов для сбора маслянистых пятен.

Украина, как сторона договора с Молдовой о сотрудничестве в сфере охраны бассейна Днестра, оперативно проинформировала партнеров о факте трансграничного загрязнения.

Река Днестр является одним из ключевых источников водоснабжения для городов Одесса (Украина) и Кишинев (Республика Молдова), загрязнение представляет серьезную угрозу для населения и водных экосистем.

Массированная атака на Украину 7 марта

Напомним, в ночь на 7 марта российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Сумской областях.

В Харькове российская ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе. В результате атаки разрушен подъезд с первого по пятый этаж.

Известно о 10 погибших, среди которых - двое детей. Пострадали более 11 человек, в том числе трое детей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Молдова Днестр Винницкая область Минэкологии Война в Украине
Новости
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
По 1500 грн пенсионерам и кэшбек за топливо: Зеленский анонсировал новые выплаты
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко